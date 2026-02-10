スノーボード女子ビッグエア

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が優勝した。日本女子初となる金メダルを村瀬に手渡したのは、まさかの超豪華なプレゼンターだった。現地ファンの間でも話題を呼んでいる。

表彰台で晴れ晴れとした笑顔を見せた村瀬にメダルを授与したのは、自身も馬術で1976年モントリオール夏季五輪に出場した英国のアン王女だ。水色のニット帽に、紺のジャンパー姿で、村瀬らの首にメダルをかけていった。

大会初日には開会式に出席し、メイン会場のサン・シーロスタジアムで英国選手団などに声援を送ったアン王女の精力的な姿に、X上の海外ファンもコメントを寄せている。

「彼女はいつも王室メンバーの中で最も勤勉な方だ。ただひたすらにやり遂げる。オリンピック選手であり、素晴らしい女性」

「スターだ!!!!」

「彼女は働き者で思いやりがあり、優しい人だ」

「プリンセス・ロイヤルが金メダルをココモ・ムラセに授与している」

「きっとオリンピックをお楽しみなのね!!」

「優雅さと上品さを兼ね備えている！」

「アン王女は忙しい一日を過ごしている。スノーボードのビッグエアでメダルを渡している」

アン王女は2024年のパリ五輪でも会場を訪れ、総合馬術団体で銅メダルを獲得した日本チームにメダルを授与し話題を呼んでいた。



（THE ANSWER編集部）