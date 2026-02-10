いつも飼い主さんに甘えている猫がクッションに甘えていたら...？クッションを気に入った猫の可愛すぎる行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万回表示を突破し、「猫ちゃん気に入っちゃってる」「可愛すぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：いつもは飼い主さんに甘えている猫が……愛猫が心奪われてしまった『想定外のライバル』】

ショックを受けた飼い主さん

Xアカウント「31クレープ」に投稿されたのは、クッションを気に入ってしまったという猫ちゃん。

クッションに顔を寄せ、体を預けるようにして丸くなっていたという猫ちゃん。まるで甘えているかのような姿だったそう。相手はクッションですが、とても仲睦まじい様子だったとか。普段は飼い主さんに甘えている猫ちゃんだそうで、飼い主さんはクッションに猫ちゃんを取られたようでショックだったといいます。

そうは言っても、他の投稿を見ると飼い主さんにべったりと甘えている猫ちゃんの様子がたくさん見られました。飼い主さんのコートの中に入ってきてしまったり、布団の中に入ってきたりしてくれるのだとか。その結果、猫毛が飼い主さんにびっしりついてしまうといいます。猫ちゃんだけではなく、猫毛も甘えん坊なのだそう。

この日はクッションに猫ちゃんを取られて悲しい思いをしたという飼い主さん。ですが、クッションが飼い主さんの温もりに似ていたから、くっついていただけかもしれませんね。とても甘えん坊な猫ちゃんなのでした。

クッションではなく...

クッションにぴったりとくっついていた猫ちゃんを見た方たちから「飼い主さんより先にクッションにペロペロされたりしたら泣いちゃいますね」「もう一人のママ？」などの声が寄せられていました。

Xユーザーからは飼い主さんへの励ましと共感の声が上がりました。やはり、猫ちゃんはクッションに飼い主さんの姿を重ねていたのかもしれません。

Xアカウント「31クレープ」では、猫ちゃんの愛らしい姿がたくさん投稿されています。今日はきっと飼い主さんにべったり甘えていることでしょう。

