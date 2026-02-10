Number_iが米大手エージェント会社と契約　海外進出の“ウラ側”と滝沢秀明社長「本当の狙い」

『X』YOSHKIやブルーノ・マーズ、ビリー・アイリッシュも

平野紫耀（29）、神宮寺勇太（28）、岸優太（30）の３人組グループ『Number_i』が、２月５日に米・大手エージェント会社『ウィリアム・モリス・エンデバー（WME）』（以下、エンデバー社）とエージェント契約を結んだことが発表された。

「エンデバー社はトップアーティストを数多く抱えており、ミュージシャンでいえば元『X』のYOSHKIやブルーノ・マーズ、ビリー・アイリッシュなどが所属。また、俳優もアンジェリーナ・ジョリー、マット・デイモン、ヒュー・ジャックマンといった主演クラスがズラリと名を連ねています。そのような大きなエージェント会社との契約を獲得できたというのは、Number_iの世界戦略に大きな一歩になるのは間違いないでしょう」（スポーツ紙記者）

Number_iが所属するTOBE社の社長である滝沢秀明氏（43）といえば、旧ジャニーズ事務所副社長時代だった‘22年10月にTravis Japanをアメリカでデビューさせている。以前から世界志向だったことは、業界内では有名だった。

「‛22年10月に滝沢氏はジャニーズ事務所を辞めると、翌’23年3年にTOBEを設立しました。そんな海外志向である滝沢氏を頼り、‛23年5月に元『King & Prince』の平野、神宮寺、岸の３人が独立。２ヵ月後の同年7月にTOBEに合流しました。まさに海外進出は、このころから事務所の目標だったのです」（芸能プロ関係者）

一昨年12月は滝沢社長が渡米し

そんな彼らは‛24年４月に世界最大級の野外音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』（通称：コーチェラ）に出演。Number-iにとって初のアメリカ公演となり、デビュー曲『GOAT』などを披露した。

その後から、Number_iの“本格的”海外進出へ準備は、水面下で着々と進んでいたようだ。

「‘24年12月には滝沢社長が事務所スタッフなど５、６人を連れて、アメリカに渡っています。Number_iの契約に関する渡米だったようですよ。つまり、その時期からエンデバー社とのエージェント契約に向けて、動いていたということでしょう。アメリカはかなり緻密な契約書を作りますから、慎重に話し合いを重ね、ここまで時間がかかってしまったのでしょう」（音楽関係者）

ここまで大手エージェント会社との契約を実現させた滝沢社長の手腕は評価されるべきだろう。TOBE側のメリットは大きいと前出の音楽関係者は明かす。

「現在の音楽シーンは、コンサートで収益を確保するというのがトレンドです。配信が中心となった今、ひと昔前のようにCDを売って儲けるという時代は終わりました。その意味でもアジアでも影響力が強いエンデバー社と契約できたのは大きい。海外でのコンサートは何かと現地プロモーターとトラブルなどになりがちですが、エンデバー社が仕切るのであれば、そのような問題はほぼ無くなるでしょう。Number_iの海外での活動がさらに活発化するでしょうね」

国内だけでなく、海外でも人気になりそうなNumber_i。ますます目の離せない存在になりそうだ――。

【YouTube】FRIDAYデジタル「芸能記者チャンネル」では、現役の芸能記者たちが『Number_iアメリカ本格的進出の”裏側”と滝沢秀明社長「本当の狙い」【芸能記者が徹底解説＃10】』と題し、滝沢社長が契約を成立させた裏側や、Number_iの狙いなどを取材を元に考察。また、他のタレントたちの海外進出ついても詳しく解説している。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）