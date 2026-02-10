143万回以上視聴され9万以上の「いいね」を獲得しているのは、得意技を披露する猫の姿。キュートな特技を見た視聴者からは、「何ループしたか分からないくらい無限に見ていられる」「かわいいし賢いしちょっと尊すぎて無理」と絶賛のコメントがたくさん寄せられています。

【動画：手を差し出して『タッチ』と言うと…得意技を『披露してくれる猫』が可愛すぎる】

飼い主さんが手を差し出すと？

Instagramアカウント「めろん(Melon)」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドのめろんちゃんが何度も得意技を披露している様子。めろんちゃんの得意技は、飼い主さんの合図で始まるようです。

その合図とは、飼い主さんが手のひらを差し出して「タッチ」と言うこと。飼い主さんが合図を出すと、めろんちゃんはゆっくり近づいてきて、差し出された手のひらに優しく「タッチ」をするのだそうです。

1つだけじゃない「タッチ」の種類

ただ「タッチ」ができるだけでなく、バリエーションが豊かなところがめろんちゃんのすごいところ。手のひらを上に向けて「お手」と言われたら片手で「お手」をして、めろんちゃんに向けるようにして「タッチ」と言われたら伸び上がって両手で「タッチ」するのだそうです。

もし飼い主さんがめろんちゃんの身長より高いところに手を出せばどうなるのでしょう…？実は、めろんちゃんはそんな無理難題にも応えてくれるのだそうです！なんと、ジャンプをして上手に「タッチ」してくれるのだそうですよ。

まだ伸びしろのあるめろんちゃん

どんな角度で、どんな高さで求められても正確に「タッチ」するとのことで、これは立派な『得意技』といえますね。ときどき「にゃん」と鳴きながら伸び上がって「タッチ」をする姿がとても可愛いので、飼い主さんが何度も求めてしまうのも納得です。

実はまだ5か月の子猫だというめろんちゃん。「タッチ」が進化してきたのはつい最近のことなのだそうです。今後の成長次第では、さらに進化した「タッチ」が見られるかもしれませんね。

めろんちゃんの得意技を見た視聴者からは、「ハイタッチいいな～」「私も肉球でタッチされたいです」とうらやむコメントも集まっていました。

Instagramアカウント「めろん(Melon)」には、めろんちゃんのさまざまなバリエーションの「タッチ」が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「めろん(Melon)」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。