将来の夢に向かって、自分の進路を決めた高校生がいます。



福岡県中間市の希望が丘高校の相撲部3年、福田優聖さんは、相撲部屋「秀ノ山部屋」に入門することが決まり、10日に報告会が行われました。



■校長

「福田さん、入門おめでとうございます。」



■相撲部3年・福田優聖さん

「親方の熱意ある指導を見て、自分はこの部屋がいいと。人生の一度の挑戦をしたいという気持ちで、秀ノ山部屋を選びました。」





福田さんと一緒に報告会に臨んだのは、福岡県柳川市出身の元大関・琴奨菊の秀ノ山親方です。

小学2年から、福岡県川崎町の相撲クラブで相撲を始めた福田さん。中学生の頃から巡業などで親方と顔見知りだったといいますが、本格的に力士を志したのは高校2年生の時でした。九州場所の際に「秀ノ山部屋」の門をたたいたといいます。



182センチ、120キロの恵まれた体形と練習熱心な姿勢を親方に見込まれました。



■元大関・琴奨菊 秀ノ山親方

「しっかり自分を鍛えて勝ち上がっていけば、番付も上がっていく世界ですので、大相撲の良さをしっかり伝えながら、苦しいことも乗り越えていけるような精神力をつけていけたらと思います。」



■福田さん

「基礎と気持ちで前にいけるような相撲をとって、関取になれるような力士になりたいです。」



福田さんの新弟子検査は2月末です。