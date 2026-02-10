巨人キャンプに密着するＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」のリポーター陣がキャンプのひとコマを届ける「巨人キャンプルポ」。黙々と練習に打ち込む３軍キャンプでのトレーニングを紹介します。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

空気が澄んだ宮崎県都城市では３軍選手と故障班の面々が汗を流している。室内練習場では午前中から快音が響き渡る中、一見、不思議な方法で振り込んでいた。

頭には緑色の円盤状のコーンを乗せている。これを落とさないようにバットを振る。この不思議なトレーニングに挑んでいたのが笹原操希や相沢白虎。まるで河童のような姿にも見えた。笹原は「（打撃の際に）目線がブレないようにすることが目的みたいです」と頭の位置を固定させてスイングの軸をぶらさない狙いを明かしてくれた。

そんな河童軍団は続けて打撃ケージに移る。考案者の橋本到３軍オフェンスコーチがボールを転がし、本塁ベースの手前に置かれた棒状のような物に当たって跳ねた球を打ち返す、またも斬新な練習に入った。もちろん、頭にはコーン。笹原は「バットが上から出るようになった。ドライブ回転の打球が減りました」と効果を実感するも、２回に一度は頭からコーンを落とし、「難しいです」と苦笑いを浮かべていた。

会田有志３軍監督は「コーチたちは工夫してくれている」と様々なアイデアを取り入れるコーチ陣もねぎらった。河童軍団の中に将来のスターが潜っている。（報知プロ野球チャンネル・内藤 菜月）