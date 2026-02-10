１０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、８日の衆院選で戦後史上最多の３１６議席と大勝した高市早苗首相（自民党総裁）が９日、党本部で会見。衆院選の公約として掲げた２年間の食料品消費税ゼロの早期実現に「知恵を絞る」ことを表明した上で野党に社会保障改革に関する国民会議への参加を呼び掛け。「少なくとも夏前には中間取りまとめを行いたい」と発言したことを報じた。

コメンテーターで出演のタレント・江口ともみは今回の選挙結果について「今まで自民党批判する方々、野党に任せようと思っていた人たちが中道（改革連合）というものにちょっと疑問を感じ、若い無党派層の人とかが自民に動いたという話もありますけど、自民党に期待というか高市さんの人気プラス自民党を批判するんじゃなくて、自民党に（票を）入れたら中から変わっていくんじゃないかなって期待を若い人たちは持ったのかなって」と口に。

「そういう思いっていうのは、やっぱり年行った人たちにも期待を今は裏切るわけにはいかないなっていう、じわじわプレッシャーをかける今回の結果なのかなって思いました」と続けていた。