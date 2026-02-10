29年越しの母校への恩返し！ユウマペイント「逆井小遊具塗り替えプロジェクト」
ユウマペイントは、NPO法人塗魂ペインターズと共に、2026年2月12日（木）〜2月13日（金）に柏市立逆井小学校にて遊具の塗装ボランティアを実施します。
当日は、同校の卒業生である吉田恭平さんが、在校生（6年生等）に向けて「私たちが大切にしている塗り替えについて」をテーマに講話を行います。
ユウマペイント「逆井小遊具塗り替えプロジェクト」
実施日時：2026年2月12日（木）、13日（金）13時〜17時
場所：柏市立逆井小学校 校庭
対象：6年生
作業内容：鉄棒、タイヤ、朝礼台、うんてい
このプロジェクトは、地域への恩返しと生きたキャリア教育を目的としています。
地元の塗装店として、また塗魂ペインターズの一員として、子供たちが毎日触れる遊具をプロの技術で安全・綺麗に再生します。
かつて自分と同じ校庭で遊んでいた先輩がプロの職人として戻り、直接語りかけることで、子供たちに職業観や地域愛を育む機会を提供します。
卒業生・吉田恭平のコメント
吉田恭平さんは、以下のように語ってくださいました。
自分が小学生だった頃に夢中で遊んだ遊具を、今の自分の技術で塗り替えられることに深い縁と喜びを感じています。
綺麗になった遊具を見て、子供たちが「地元の大人も捨てたもんじゃないな」「働くってかっこいいな」と思ってくれたら嬉しいです。
代表・佐々木拓朗のメッセージ
代表の佐々木拓朗さんは、以下のようにメッセージを寄せてくださいました。
我々塗装職人にできることは、単に色を塗ることだけではありません。
その建物や遊具に宿る思い出を守り、未来へ繋ぐことです。
今回のボランティアを通じて、逆井小学校の子供たちに笑顔を届けるだけでなく、ペンキ屋の職業を身近に感じてもらえたら嬉しいです。
このプロジェクトは、単なる遊具の塗り替えにとどまらず、地域と子供たちの未来を繋ぐ取り組みです。
プロの職人による丁寧な作業と、卒業生からの直接の語りかけを通じて、子供たちは地域の大人たちの仕事への誇りと情熱を感じることができます。
塗装という職業の魅力を知り、地域愛を育む貴重な機会となります。
ユウマペイント「逆井小遊具塗り替えプロジェクト」の紹介でした。
よくある質問
Q. イベントの開催日時はいつですか？
2026年2月12日（木）、13日（金）の13時〜17時に実施されます。
Q. どんな遊具を塗り替えますか？
鉄棒、タイヤ、朝礼台、うんていの4種類の遊具を塗り替えます。
Q. 児童向けの講話の内容は何ですか？
卒業生の吉田恭平さんが「私たちが大切にしている塗り替えについて」をテーマに、塗装という職業の魅力や地域への貢献について語ります。
