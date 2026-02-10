『ダイヤのA actII』法兼学園高校の豪華な追加キャスト発表 6年ぶり続編で4月放送スタート
テレビアニメ『ダイヤのA actII』の続編『ダイヤのA actII Second Season』の追加キャストが発表された。アニメは2026年4月にテレビ東京系などで放送され、続編の放送は2020年3月放送の第1期最終回以来、6年ぶりとなる。
【画像】公開された『ダイヤのA actII』法兼学園高校のキャラ設定画
今回発表された追加キャストは3人。仲村宗悟が演じる卜部昂也は、法兼学園高校野球部3年生。ポジションはピッチャー。東高校に入学したがわずか2週間で野球部を退部、2年時に法兼に転校したという人物。青道戦が初登板となる。
田丸篤志が演じる柳楽宗一は、創聖高校野球部3年生。ポジションはピッチャー。キレのあるストレートと創聖ツーシームと呼ばれる変化球が武器のエースピッチャー。打者としても打率4割を超える投打の要となる人物。
濱健人演じる奈良晃司は、同じく創聖高校野球部3年生。ポジションはセカンド。東京選抜に選ばれた実力者で走攻守揃った4番打者で、右打者ながら右方向への長打も打てる強者となっている。
『ダイヤのA』は、2006年から『週刊少年マガジン』（講談社）で連載がスタートした人気野球漫画で、野球名門校に入学した沢村栄純が、仲間たちと切磋琢磨しながら甲子園を目指す物語。15年より第2部となる『ダイヤのA actII』の連載がスタートし、2年生となり、甲子園デビューを果たした沢村栄純と、青道高校野球部の新たな挑戦が描かれ、2022年10月に完結。シリーズを通して、16年の歴史に幕を下ろしていた。
アニメシリーズは2013年より放送がスタートし、『ダイヤのA actII』第1期が2019年〜2020年に放送。舞台化もされた人気作品で、プロ野球界でもファンが多く、大谷翔平選手、千賀滉大選手など、学生時代に漫画を愛読してプロ野球選手になるなど球界にも大きな影響を与えている。
■スタッフ
原作：寺嶋裕二（講談社「週刊少年マガジン」所載）
監督：大庭秀昭
シリーズ構成：古怒田健志
キャラクターデザイン：東海林康和
音楽：百石元
アニメーション制作：OLM
