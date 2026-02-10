シンガーソングライターのダイアモンド✡ユカイさんが、喉の腫瘍除去手術を受け、退院したことを、所属事務所のサンミュージックが公表しました。



【写真を見る】【 ダイアモンド✡ユカイ 】 「喉の腫瘍除去手術」を報告 「守るために切る。歌うために黙る。それもロックです。」 現在は順調に回復 【コメント全文】





サンミュージックは「この度、弊社所属のダイアモンド☆ユカイは、1 月 26 日に喉の腫瘍除去手術を受け、28 日に無事退院いたしましたことをご報告いたします。」と、報告。



続けて「術後は医師の指示のもと、約 1 週間の安静期間を経て、現在は順調に回復しております。」と、記しました。







そして「なお、3 月 14 日(土)・15 日(日)のロッキンミュージカル『シン・シャドウブラウン&ブラックパイレーツの冒険 PartII』(@有楽町・I’M A SHOW(アイマショウ))は予定通り行います。」と、綴りました。



サンミュージックは「最後になりますが、皆様におかれましては、これまで以上にダイアモンド☆ユカイにご協力、ご支援を賜ります様、何卒宜しくお願い申し上げます。」と、しています。







【 ダイアモンド☆ユカイさん コメント 】



この度、ダイアモンド☆ユカイは、1 月 26 日に喉の腫瘍除去手術を受け、28 日に無事戻ってまいりました。



術後は医師の指示のもと、約 1 週間 -沈黙の七日間。

歌えない、喋れない、吠えられない。



ロッカーにとっては、なかなかの修行期間でしたが、現在は問題なく回復しております。



思えば、生まれついての不器用で自己肯定感も低かった冴えない少年に、天がくれた唯一にして最大の武器が「声」でした。



その声がロックンロールの光に包まれた瞬間、ダイアモンド☆ユカイが誕生しました。



これからの人生の第四コーナーをこの声で、全力で歌い切るため、今回、腫瘍摘出手術に踏み切りました。



守るために切る。

歌うために黙る。

それもロックです。





【 ダイアモンド☆ユカイさん プロフィール 】



シンガーソングライター



1962 年東京都生まれ、さいたま市育ち。

86 年、「RED WARRIORS」のボーカルとしてデビュー。



解散後はダイアモンドユカイとして音楽活動を中心に、舞台やテレビ、ラジオ番組などで幅広く活躍。



2026 年 3 月 14・15 日、東京・有楽町にてロッキンミュージカル 21 世紀のザ.ロックオペラ『シン・シャドウブラウン&ブラックパイレーツの冒険 PartII』を開催







【担当：芸能情報ステーション】