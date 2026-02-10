人気グループ・ケツメイシのメンバー、大蔵さんが自身のインスタグラムを更新。カスタマイズした愛車ジムニーを公開しました。

「ジムニーのカスタムが完成しました！！！」という喜びの投稿とともに、ジャングルグリーンの個性的なジムニーの姿が披露されています。



【写真を見る】【 ケツメイシ・大蔵 】 「理想的なマイジムニーになりました」 愛車のこだわりカスタムに大満足 内装から足回りまで「イジり」尽くした姿を披露





投稿によると、カスタム作業はジムニー専門店「アピオ」で行われたとのこと。大蔵さんは「沢山ご相談からワガママまで聞いていただき、本当にありがとうございました！おかげさまで理想的なマイジムニーになりました」と感謝の言葉を述べています。







カスタムされたジムニーはジャングルグリーンのボディカラーに、黒いバンパーや力強いオフロードタイヤを装備。フロントグリルにはレトロなSUZUKIロゴが配され、黄色い牽引フックが特徴的なオフロード仕様に仕上げられています。







内装に目を向けると、 NARDI（ナルディ）製のウッド ステアリングとオレンジ色の革張りシートが高級感を演出。実用性と趣味性を兼ね備えた仕様になっています。







また、マフラーやリアダンパーはアピオオリジナルのものを装着。タイヤはYOKOHAMA製のGEOLANDAR（ジオランダ―）を採用し、黒のアルミホイールは「アピオ製ワイルドボア アイアン」で力強さを表現。ボディサイドの給油口には特徴的な黒いエアベント風パネルも装備されています。







大蔵さんは「キャンプ未熟者ですが、まずは車からケツメンCAMPの準備が出来たような…」と投稿し、アウトドア活動への意欲も示しています。投稿の最後には「まだもうちょいイジりたい」とさらなるカスタマイズへの意欲も見せていました。







この投稿に「最高にカッコいいっす！！！」「素敵なジムニーカッコいいです！」「座席、ハンドルの色素敵です」「ナルディのハンドルがやっぱええ感じです」「足回りカッコイイ走れますね」などの声が寄せられています



【担当：芸能情報ステーション】