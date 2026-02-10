衆院選で大勝した高市首相は9日、自民党総裁として行った記者会見で、2年間限定の飲食料品の消費税ゼロ、そして悲願の憲法改正についても語りました。

そのオモテとウラ側について、日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。オモテとは高市首相の発言、そのウラ側にはさまざまな政治の事情もあり、そこを深掘りします。



■消費税減税のウラ「抵抗勢力へのけん制」

──まず消費税減税について、オモテ（昨日の会見）で高市首相は「少なくとも夏前には国民会議で中間取りまとめをしたい」と話しました。一方でウラ側は「党内の抵抗勢力へのけん制」。これはどういうことでしょうか？

まずはオモテですが、明確に「夏前に」と時期を切って踏み込みました。ある政権幹部は、「秋の臨時国会に法案を提出できるイメージだ」と具体的なスケジュールを口にしています。

一方、ウラ側にあるのは、自民党内の消費減税にはたとえ2年間限定でも慎重な財政規律派、「抵抗勢力」へのけん制です。

実は、ある自民党の重鎮も会見の直前まで、「やり方を間違えると財政規律が緩んでマーケットから見放される」とかなり否定的でした。

しかし会見で、明確に期限を切って議論を取りまとめる意思を示したことは、そうした抵抗勢力に「もうあと戻りできない」というけん制効果を持つメッセージにもなります。

高市首相は、党の執行部にも相談せず決めた解散・総選挙という賭けに出て、勝ちました。ある政権幹部は「総理は今後、自民党内の抵抗勢力には厳しくなる」と話しています。

■「国民会議」への野党参加めぐる発言は

そして、消費減税の議論の場となるのが「国民会議」です。

「国民会議」とは、与野党が幅広く集まって、社会保障改革などを議論する枠組みですが、高市首相は9日、この会議への参加は「給付付き税額控除の実現に賛同頂ける野党の皆さまにお声がけ」すると発言しました。

──賛同する人たちだけで議論するということですか？

この条件となった「給付付き税額控除」とは、所得税の減税と現金給付を組み合わせた新たな仕組みですが、高市首相はこの給付付き税額控除の制度設計に2、3年かかるとしていて、消費税減税は2年間限定で、そこまでの「つなぎ」だと説明しています。だから、賛同が条件だと言っているわけです。

ただ、条件を付けると参加できる党も狭まっていきます。高市政権は、異論にも耳を傾けて議論を尽くす政権なのか、それとも異論を抑えながら政策を前に進める政権なのか、政策実現の「高市スタイル」が見える試金石になります。

■憲法改正のウラ「焦っちゃダメ」の声

──では次に、憲法改正について高市首相は「改正に向けた挑戦も進めていく」と強い意欲を示しました。一方のウラ側には、「焦っちゃダメ」の声。これは？

高市首相だけでなく自民党は憲法改正として、自衛隊明記などを目指しています。

憲法改正のためには、衆議院・参議院それぞれの3分の2以上の賛成で発議、国民投票での過半数、の2つの要件が必要です。

衆院では自民党単独で3分の2を超えた今、少数与党の参議院でも改憲勢力3分の2を確保しておきたい、というのが高市首相の立場です。

高市首相は9日、野党・国民民主党について、憲法改正だけではありませんが、「一緒にやっていきたいという意向があればぜひ追求していきたい」と改めてラブコールを送りました。

ただ、国民民主党の玉木代表は10日の会見で高市政権について、「今やろうと思えば何でもできる。連立の必要性は著しく落ちている」と指摘しました。

──国民との連立が難しくても、高市首相は悲願の憲法改正に向けて「挑戦」を進めるということになるのでしょうか。

ただウラ側には、「いきなり憲法改正にはならない。焦っちゃダメ。それはうんと先の話」という、首相に近い自民党幹部の声もあります。憲法改正の議論は与党だけで進められるものではない、という思いがあるからです。

高市首相も9日、与野党で憲法改正を議論する場、「『憲法審査会』での党派を超えた建設的な議論に期待する」と強調していました。

消費税減税をめぐる超党派の「国民会議」の議論、そして、憲法改正の発議にどのように踏み切るのか？

いずれも今回強い政権基盤を築いた高市首相が今後、政策を実現していくうえで、どこまで丁寧に野党に向き合い、また自民党内の異論にも耳を傾けながら進めていくのか。私たちは、これからしっかり見ていく必要があります。