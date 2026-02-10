ケージの中で休んでいるはずの子犬。しかし、目の前を爆走しながら通過して…。驚いた飼い主さんがその原因を見守りカメラの映像で確かめた結果…衝撃の映像が話題になっているのです。

これぞ兄弟の絆…？まさかの光景は記事執筆時点で182万回を超えて表示されており、3.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ケージにいるはずの子犬が、なぜか目の前にいて…録画に残っていた『衝撃の光景』】

ケージの中にいるはずの子犬が目の前を通過

Xアカウント『@fukumaru_buna』に投稿されたのは、見守りカメラが捉えた衝撃の光景。

この日、飼い主さんは末っ子ハスキー「しゃけ丸」くんを休憩させるためにケージの中に入ってもらう時間を作っていたのだそう。

まだまだわんぱく盛りで、大好きなお兄ちゃんの「福丸」くんや、お姉ちゃんの「ぶな」ちゃんと遊ぶのが楽しくてついついはしゃぎ続けてしまうそう。そのため、体のことを考えての措置だったはずが…なぜか、飼い主さんの目の前をしゃけ丸くんが爆速で通過したというのです。

見守りカメラに映った『衝撃の映像』が話題に

『そんなはずは…！』そんなリアクションを取りたくもなってしまいそうな光景を前に、飼い主さんは見守りカメラの映像で『脱走までの一部始終』を確認することにしたのだそう。

そこに映っていたのは、しゃけ丸くんが上手に脱走する姿…ではなく、長男「福丸」くんのお姿が。そう、しゃけ丸くんを脱走させるために福丸くんが鍵を開けてあげていたというのです。

ケージの中から福丸くんに助けを求めるかのようにドアの前で立ち上がるしゃけ丸くん、鍵のところをハムハムとしながら落ち着いた様子で鍵を開けていたという福丸くん。脱出劇の一部始終はしっかりとカメラに捉えられていたのだそう。

飼い主さんにとっては少々困りもの、とはいえ兄弟愛に溢れたその光景は、多くのユーザーをほっこり笑顔にさせることとなったのでした。

ちなみに、他のしゃけ丸くんのケージを勝手に開けてしまうのは福丸くんだけではなく、姉のぶなちゃんが脱走計画の主犯となったケースも映像に捉えられていたのだそう。

弟をケージから脱出させ、一緒に遊び一緒に眠る兄姉たち。そのお姿はあまりにも愛おしいもので飼い主さんも叱るに叱れないですね！この事件は、この後も頻発しそうですね。

この投稿には「お前だけでも逃げろ…っ！」「お兄ちゃんの優しさかな」「まさに助けに来たぞ！早く逃げろの勇者の世界観」「でもお兄ちゃんのんびりペースで可愛い」「鍵開けるとか頭良すぎ」「兄も姉も一緒に居たくてたまらないのですね」などのコメントが寄せられています。

個性に溢れすぎているハスキーきょうだいの日常

長男「福丸」くん、長女「ぶな」ちゃん、次男「しゃけ丸」くん。しゃけ丸くんの仲間入りによって3きょうだいとなったハスキーさんたち。

のんびり屋でおっとりマイペースな福丸くん、『脚？3本ありゃ充分だ』とパワフルかつお転婆なぶなちゃん、そしてそんな個性に溢れすぎている兄姉に可愛がられながらすくすくと成長中のしゃけ丸くん。

性格は違えど互いを全力で愛し、思いやるお姿はあまりにも尊いもの。『お兄ちゃんを食べないよ』パワーワードを生み続けるぶなちゃんに続いて、しゃけ丸くんもわんぱく成長しているようです。

写真・動画提供：Xアカウント「@fukumaru_buna」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。