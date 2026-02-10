パパとわんこが車内でドライブデート…！？ふたりの雰囲気がまるで恋人同士のようだと話題を呼び、投稿は18万回再生を突破。彼女のようなわんこの姿に「あざとい女子ですね」「強引な彼女さん」「お洋服がステキ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車の助手席に座る犬→飼い主が『シフトレバーの上に手を置いた』瞬間…まさかの光景】

可愛い洋服を着て助手席に座るわんこ♡

TikTokアカウント「bow.americanbully」に投稿されたのは、アメリカンブリーの女の子「リリー」ちゃんとパパの車内でのワンシーン。

筋肉質で存在感のある体格とちょっぴり強面のお顔が特徴のアメリカンブリーですが、赤いワンピースのお洋服をばっちり着こなし、助手席にちょこんと座るリリーちゃんはとってもチャーミング。

運転席にいるパパに撫でられウットリ…。さらに、つぶらな瞳でパパをジッと見上げる表情も『ザ・女の子』といった雰囲気だったそう。

シフトレバーに手を置いた瞬間…？

パパがシフトレバーの上に手を置いた次の瞬間、待ってましたとばかりにリリーちゃんの手がそっと重ねられたといいます。なんのためらいもない様子は、自然な流れすぎて思わず二度見してしまいます。

ほんの一瞬の出来事なのに、空気は完全に『恋人同士のドライブ』といったところ。さらに助手席に堂々と座るリリーちゃんの姿は、ここが定位置だと言わんばかり…！

完全に恋人同士♡

リリーちゃんはパパの手に自分の手を重ねたまま前を向き、当たり前のようにその姿勢をキープしていたとか。『だって、手つなぐでしょ？』と言わんばかりの落ち着きっぷりには、思わずニヤけてしまいます。ドライブデートは彼女から手をつなぐタイプなのですね…！

手を置くだけの何気ない仕草ひとつで、ここまで幸せにさせてくれるのはきっとわんこだから。パパへの信頼と愛情が詰まっている証でしょう。こんなにキュートな彼女には、パパもメロメロになること間違いなしですね♡

完全に恋人同士なパパとリリーちゃんのドライブデートには「手の動き、表情すべてが可愛い♡」「デート用のお洋服なんだね」「ニヤニヤしちゃう！」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「bow.americanbully」には、リリーちゃんと一緒に暮らすわんこたちのにぎやかな日々が投稿されていますよ。気になる方はぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「bow.americanbully」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております