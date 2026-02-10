かまいたち山内も絶賛！「さっぱりしてて重くない」モスの期間限定バーガー「かなり美味い」

お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【新作モスバーガー】かまいたちが新作モスのとり竜田バーガーを食べてみた！』という動画をアップ。毎年、この季節になると発売される“竜田バーガー”シリーズをお2人が試食して感想を話す企画を公開！今回は、山内さんがリピ確定するほど絶賛した商品をご紹介します♪

動画内で、「私はこういう機会がないと新商品食べない」と、普段は冒険しないタイプだと話していた山内さんが絶賛した商品がこちら！

◼︎和風旨だれのとり竜田バーガー

モスバーガー / 和風旨だれのとり竜田バーガー 〜くし切りレモン添え〜 税込470円（公式サイトより）

毎年、この季節になると発売される、定番のとり竜田。

今年は、鹿児島県産の黒酢を使用し、香り高く、コク深い味わいに仕上げられた和風旨だれ！

くし切りレモンを絞ることで味変も楽しめるんだとか♪

こちらは3月中旬までの期間限定発売となるので、お早めにチェックしてみてくださいね。

◼︎重くなくさっぱり食べられる♪

山内さんは、バーガーに挟まれたレモンを見て「めずらっ！」と驚きつつ、レモン汁を絞って試食を開始。

一口齧ると「今後これですね」と唸り、濱家さんから「そんな美味い？」と聞かれると「かなり美味い」と絶賛！

そして「レモンかけたばっかりだからレモンの風味めちゃくちゃ残ってるし、すんごいさっぱりしてて重くない」「もうおじさんになるとあんまりこってりしすぎてるのいかれへんねんけど、これはちょうどいいです」と教えてくれました。

また、3月中旬までの期間限定発売にも触れつつ、「これ美味いよね」「レギュラー候補じゃないですか？」「これはいいと思います！」とレギュラー化も希望されていました♪

■動画もチェック

動画では、この他にもかまいたちのお2人がモスバーガーの新商品を試食する様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね♪