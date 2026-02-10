バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督は、複雑な心境かもしれない。



5-1で快勝した先週末のホッフェンハイム戦、バイエルンではキム・ミンジェがベンチ外となった。怪我で離脱していた選手達が相次いで復帰を果たし、トップチームに登録している全選手を起用できる状態になったことでベンチ入りメンバーから外れる選手を選ばなければならない事態となり、コンパニ監督はキムを外すことを決断した。





「ミンジェは、この前の試合では先発出場していた。我々には19人のフィールドプレイヤーがいて、そのうち18人をベンチ入りさせることができる。だから私は決断しなければならない」(ドイツ紙『Bild』より)このように発言したコンパニ監督だが、「水曜日には別の誰かについて質問されることになるだろう」とも語り、11日(現地時間)に予定されているライプツィヒとのDFBポカール準々決勝ではキム以外の選手をベンチから外す考えをほのめかしている。一つのポジションで複数の選手が競合するようになり、バイエルンではかつてないほど競争が激化している。キムでさえ先発出場どころかベンチ入りすら保証されていない。アルフォンソ・デイヴィス、ラファエル・ゲレイロらと左サイドバックのポジションを争う伊藤洋輝も、日々のトレーニングから全力でのアピールが必要となるだろう。