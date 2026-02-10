8日にセリエA第24節でサッスオーロと対戦したインテルは、5-0と圧勝した。そしてこのゲームで3つのアシストを記録したのが左ウイングバックに入るフェデリコ・ディマルコだ。



ディマルコは、これで早くも今季セリエAでのアシスト数が二桁11に達した。特にここ最近のペースは凄まじく、第22節のピサ戦で1ゴール2アシスト、続くクレモネーゼ戦で1アシスト、そして今回のサッスオーロ戦で3アシストと止まらない。





I 3 assist di Dimarco in #SassuoloInterpic.twitter.com/wLEm3Hahn8 — Lega Serie A (@SerieA) February 9, 2026

伊『Calciomercato』は、すでにセリエAのシーズン最多アシスト記録が見えてきたと期待をかける。セリエAでの歴代記録は2019-20シーズンにアタランタでプレイしていたMFアレハンドロ・ゴメスが記録した16アシストとなっていて、今季のディマルコのペースならば十分に狙える数字と言える。昨季もインテルはシモーネ・インザーギの下で3バックを軸に戦っていたが、それは新指揮官クリスティアン・キヴの下でも変わらない。左ウイングバックの役割はディマルコに完璧にフィットしており、ディマルコが駆け上がる左サイドはチャンスメイクの部分で極めて重要なエリアになっている。