ボーンマスが“2850万ユーロ”をかけて獲得した18歳のFWライアンは本物か セメンヨを手放したチームが手にした若きブラジルの逸材
近年のボーンマスは若手のスカウティングで印象的な動きを見せてきたが、今冬の移籍市場でも大きな動きを見せた。
FWアントワーヌ・セメンヨをマンチェスター・シティに売却したボーンマスは、ブラジルのヴァスコ・ダ・ガマから18歳のU-20ブラジル代表FWライアンを獲得した。
ライアン獲得に支払った移籍金は2850万ユーロだ。ヴァスコ・ダ・ガマで通算99戦25ゴールと結果を出していたとはいえ、18歳の若手に2850万ユーロの移籍金は高額だ。
ライアンは早くもプレミアリーグでインパクトを残しており、デビュー戦となったウォルバーハンプトン戦で1アシスト、続くアストン・ヴィラ戦では右サイドから切れ込んで移籍後初ゴールを記録。ボーンマスの目利きはまた当たるかもしれない。
