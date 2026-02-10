俳優の濱正悟がInstagramを更新し、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の撮影現場でのオフショットを公開した。

参考：『ばけばけ』吉沢亮の表情が激変 「マツエ、フユ、サムイ」に込められたヘブンの本心は？

濱は「Y.N と T.S」とコメントを添え、共演する吉沢亮との2ショットを投稿。「Y.N」は吉沢演じる松江中学の英語教師・錦織友一（Yuichi Nishikori）、「T.S」は濱自身が演じる錦織の友人・庄田多吉（Takichi Shoda）の役名イニシャルだ。教室のセットを背景に、2人がリラックスした表情で並ぶ姿が収められている。劇中では「大盤石」と「半分弱」として複雑な距離感を見せる2人だが、撮影の合間に築かれた息の合った空気がにじむ一枚だ。

また、朝ドラ『ばけばけ』公式Instagramも同日、「錦織兄弟です！」とのコメントとともにオフショットを公開。錦織友一役の吉沢亮と、その弟・錦織丈役の杉田雷麟がソファに並んで座り、穏やかな笑顔を見せるカットとともに、投稿では「松江の教育に力を注ぐ、優秀な兄を尊敬している弟の丈さん。兄弟だけで話すシーンは初めてだったので、少し緊張気味の丈さんでした」と撮影の裏側が明かされている。

ドラマは現在、第19週「ワカレル、シマス。」を放送中。ヘブン（トミー・バストウ）が松江を離れ熊本への転居を提案したことで、トキ（髙石あかり）や錦織の心模様が揺れる展開が描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）