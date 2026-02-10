バルセロナFWラミン・ヤマルは、8日に行われたラ・リーガ第23節のマジョルカ戦で得点を記録。まだ18歳だが、ヤマルは早くもバルセロナ通算40ゴール目となった。



『Planet Football』によると、ヤマルはクラブ史上最年少での40ゴール達成となった。ヤマルの前にこの記録を持っていたのは、1912年に15歳でデビューを果たしたパウリーノ・アルカンタラ氏で、19歳時点でバルセロナ通算40ゴール目を記録している。この最年少記録は100年以上も破られていなかったのだが、それをヤマルが破ったことになる。





第3位は所属期間こそ1年と短かったが、1996-97シーズンに49試合で47ゴールを奪ったブラジルの元祖怪物FWロナウドだ。ロナウドが40ゴール目を決めた時、20歳と204日だった。同メディアはもしロナウドがPSVでのプレイを挟むことなくバルセロナへ向かっていれば、ヤマルよりも早く40ゴールを達成できたかもしれないと伝えている。第4位は早熟の天才FWボージャン・クルキッチだ。当時はNEXTメッシと期待され、2011年に20歳時点で40ゴールを達成している。残念ながらバルセロナでポジションを確保することは出来なかったが、当時のインパクトはかなりのものがあった。そして第5位はリオネル・メッシだ。メッシはボージャンよりも38日遅く40ゴールを達成。ヤマルがここまで136試合をこなしているのに対し、メッシは僅か98試合で40ゴールを達成している。ペースはメッシの方が上だ。ヤマルの場合は今年7月まで18歳のため、まだ得点を重ねることができる。今後のキャリアがどうなるかは分からないが、18歳時点でのインパクトはサッカー史上最高クラスと言える。