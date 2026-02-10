一転して11日は各地で雨･･･山沿いでは雪が混じるところも、週後半の天気は？【これからの天気(2月10日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
11日(水)は、各地でまとまった雨が降りそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に強風注意報が出ています。
他にも、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。
◆2月11日(水)の天気
・上越地方
昼ごろまでは、各地でやや強い雨が降るでしょう。
山沿いでは、夜は雪になりますが大きく積もることはなさそうです。
・中越地方
沿岸部は、朝から夕方にかけて雨脚が強まるでしょう。
山沿いも、日中いっぱいは広く雨が降りますが、夜は雪に変わるところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
夕方にかけては、所々で本降りの雨になるでしょう。
雷雨になるところもあるため、落雷や突風にも注意が必要です。
最高気温は、各地で6℃の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
各地で、雨や雷雨となるでしょう。
とくに昼ごろまでは、ザーザー降りのところがありそうです。
最高気温は、5℃前後のところが多いでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
夕方にかけて雨が降り、山沿いでは雪になる時間もあるでしょう。
カミナリを伴って、降り方が強まるところもありそうです。
◆風と波
下越と佐渡で、風が強まる時間があるでしょう。
波の高さは、上・中越で最大2m、下越・佐渡ではじめ3mの予想です。
◆週間予報
12日(木)は午前を中心に雪や雨が降り、13日(金)も広く雨が降るでしょう。
14日(土)は春の陽気になりますが、15日(日)は再び雨が降りそうです。
11日(水)の雨で雪が緩みそうです。積雪の多い地域では落雪やナダレに注意ください。
