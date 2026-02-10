これからの気象情報です。

11日(水)は、各地でまとまった雨が降りそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に強風注意報が出ています。

他にも、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。



◆2月11日(水)の天気

・上越地方

昼ごろまでは、各地でやや強い雨が降るでしょう。

山沿いでは、夜は雪になりますが大きく積もることはなさそうです。



・中越地方

沿岸部は、朝から夕方にかけて雨脚が強まるでしょう。

山沿いも、日中いっぱいは広く雨が降りますが、夜は雪に変わるところがありそうです。



・長岡市と三条市周辺

夕方にかけては、所々で本降りの雨になるでしょう。

雷雨になるところもあるため、落雷や突風にも注意が必要です。

最高気温は、各地で6℃の予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

各地で、雨や雷雨となるでしょう。

とくに昼ごろまでは、ザーザー降りのところがありそうです。

最高気温は、5℃前後のところが多いでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

夕方にかけて雨が降り、山沿いでは雪になる時間もあるでしょう。

カミナリを伴って、降り方が強まるところもありそうです。



◆風と波

下越と佐渡で、風が強まる時間があるでしょう。

波の高さは、上・中越で最大2m、下越・佐渡ではじめ3mの予想です。



◆週間予報

12日(木)は午前を中心に雪や雨が降り、13日(金)も広く雨が降るでしょう。

14日(土)は春の陽気になりますが、15日(日)は再び雨が降りそうです。



11日(水)の雨で雪が緩みそうです。積雪の多い地域では落雪やナダレに注意ください。