新潟空港と韓国の仁川空港を結ぶソウル線について、6月から週7便に増便することが決定しました。



『新潟ーソウル便』をめぐっては、新型コロナウイルスの影響での運休を経て2023年10月に再開し、現在は週3便(火・木・土曜)で往復運航しています。



県空港課によりますと、6月から残りの曜日(月・水・金・日曜)で、午後8時20分に新潟を出発する便と仁川を午後5時10分に出発する便の運航をはじめ、週7便に増便されます。ソウル便の毎日運航は2014年12月以来、11年6カ月ぶりです。



2024年度のソウル便の搭乗率は78.7%、利用者数は約3万7000人と好調で、インバウンドとアウトバウンドのバランスもいいということです。県空港課は、「関係機関と連携し利用促進に取り組んでいきたい」としています。