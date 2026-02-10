長崎市は2月10日、新年度一般会計当初予算案を発表しました。

総額は2275億6000万円で今年度から約138億円減少していますが、過去3番目の予算規模となっています。

長崎市の鈴木市長は2月10日、1期目最終年度となる2026年度の一般会計当初予算案を発表しました。

総額2275億6000万円で、今年度から5.7％減っているものの、過去3番目の予算規模です。

おととし2月に策定した「重点プロジェクトアクションプラン」の予算額は増額しています。

（鈴木 長崎市長）

「切り詰める部分と攻める部分と、メリハリをつけることに留意」

予算案の編成にあたっては、市の「貯金」にあたる財政調整基金などの基金から約73億円を繰り入れ。

基金現在高は、過去4番目に少ない80億円となり、厳しい財政状況が続きます。

厳しい財政状況を受け、鈴木市長は、自身や副市長などの給与を、4月から1年間減額すると発表しました。

市長は「10％」

副市長「5％」

教育長などは「3％」

減額するとしていて、18日に始まる市議会定例会に条例改正案を提出します。