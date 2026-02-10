未承認サプリを販売しようとした疑いで３人逮捕　サプリの記載ないチラシで高齢者を集め…「食べる抗がん剤」などとうたい寸劇交えたセールストーク繰り返したか

「食べる抗がん剤」などとうたい、高齢者に未承認のサプリメントの購入を持ちかけたとして、健康食品販売会社の社長ら３人が逮捕されました。



薬機法違反などの疑いで逮捕されたのは、健康食品販売会社「メリーマート」の社長・五条俊明容疑者（７６）と取締役の丹治芳治容疑者（５３）ら男３人です。



警察によりますと五条容疑者らは去年４月、堺市東区の店舗で、７０代の女性３人に医薬品として国の承認を受けていないサプリメントを、「食べる抗がん剤」などとうたって、購入するよう持ちかけた疑いなどが持たれています。



高齢者を店に呼び込む際に配っていたチラシには、「食パン、コーンポタージュ２つセットで１００円」などと書かれていて、サプリメントについての記載はありません。五条容疑者らはこうしたチラシを使って高齢者を集め、出入口の扉やカーテンを閉めてから、寸劇などを交えたセールストークを始める手口を繰り返していたとみられています。



警察は３人の認否などを明らかにしていません。