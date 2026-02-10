駅名看板「デザインは地元高校生」

石川県羽咋市にあるJR羽咋駅の駅舎が竣工から60周年を迎えるのに合わせて、駅名を記した新しい看板が設置されました。デザインしたのは、普段から七尾線を利用する地元の高校生です。

JR七尾線・羽咋駅の出入り口にある駅名のサインは、設置から25年がたち、老朽化が進んだことから、JR西日本が一新することを決め、10日、関係者が出席して除幕式が行われました。

JRは、看板のデザインを普段から駅を利用する羽咋工業高校デザインコースの3年生11人に依頼しました。

浮世絵のカラーをイメージ

採用された亀喜穂花さんの看板は、縦1.4ｍ、横6.4ｍで、羽咋市内に数多くの伝説が伝わるUFOや、ゆるキャラの「サンダーくん」、千里浜のはまぐりなどが描がれています。

◇デザインした羽咋工業高校デザインコース3年亀喜穂花さん「浮世絵のカラーをイメージしていて、日本人ならばどこか親近感を感じたり、外国人ならば日本の伝統をこのサインで感じて欲しいと思って、このコンセプトにしました」

羽咋駅は会社員や学生ら1日におよそ2000人が利用していて、新たな目印が駅を訪れた人を温かく出迎えます。