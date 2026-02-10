【学園系特集！】2/22までアニメ『桜蘭高校ホスト部』1〜13話がYouTubeで無料公開中！ぜひ原作も読んでみてはいかがでしょうか？『桜蘭高校ホスト部』を中心に学園物のマンガをご紹介！
アニメ『桜蘭高校ホスト部』1〜13話がYouTubeで無料公開中！2月22日までの期間限定です！ この記事では平成のイケ男子たちとの胸キュンが詰まった作品をご紹介。是非読んでみてください！
■桜蘭高校ホスト部(クラブ)
価格：594円
桜蘭高校ホスト部(クラブ)
超お金持ち高校・私立桜蘭学院。第三音楽室に迷い込んだ庶民特待生・ハルヒは、「ホスト部」の美麗男子6名と出会う。彼らには関心のないハルヒだったが、部室内の花瓶(800万円!)を割ってしまい、借金返済のためホスト部員になる羽目に…!?
■極楽青春ホッケー部
価格：594円
極楽青春ホッケー部
１秒でも寝ていたいがために近所の名門校に入学した鈴木ハナは、ある日の登校中に黒塗りの高級車にぶつかって……。――え〜っ!! 男子ホッケー部に女子が入部!? このマンガは、努力も根性もゼロの、温泉グルメ旅行部（たまにホッケー部）の物語。イイ男、よりどりみどりです。
■ホリミヤ
価格：770円
Kindle Unlimitedなら無料！
ホリミヤ
一見派手だけど、実は地味で家庭的な女子高生・堀さんと、学校では根暗地味メガネだけど、実はピアスだらけの美形男子・宮村くん。真逆のようで似ているような、二人が偶然出会ったら…!? 甘くて胸がキュッとなる、超微炭酸系スクールライフ第１巻！
■Paradise Kiss
価格：693円
Paradise Kiss
塾と学校の往復だけだった受験生の紫（ゆかり）が、はじめて足を踏みこんだ場所はパラダイス！？ あの「矢澤芸術学院」とアトリエを舞台に繰り広げられる、恋とミシンとステージのハッピーストーリー。実写映画化も話題、世界中で愛されている大人気コミック！
■ヴァンパイア騎士(ナイト)
価格：528円
ヴァンパイア騎士(ナイト)
名門・黒主(クロス)学園の美形エリート集団・夜間部(ナイト・クラス)。実は彼らの正体は--「吸血鬼(ヴァンパイア)」!! 普通科(デイ・クラス)の優姫(ゆうき)と零(ゼロ)は、その秘密を守る学園守護係(ガーディアン)。吸血鬼を激しく憎む零の過去に隠された真実とは!?
※本ページで紹介する情報は、2026年2月10日12時現在のものです。
