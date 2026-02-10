横浜流星、男臭い写真が好評「男としてはうれしい」 ”ディオール”イベントに登場
俳優の横浜流星が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。
ディオール ジャパン アンバサダーの横浜は、デニムのセットアップにタイを合わせた、ラフさと上品さが同居するスタイル。足元のスニーカーが軽やかさを演出し、洗練された大人のカジュアルを表現した。
「ディオール バンブー パビリオン」について横浜は「金色の竹で覆われた外観がとても美しく、日本と、ディオールのモダンなラグジュアリーさの融合を感じました。素晴らしい日本ならではのディオールの外観に感動しております」としみじみ。
バレンタインデーのエピソードを求められると「特にエピソードはありませんね（笑）」と苦笑いしつつも、自身のファンクラブで行っているというバレンタインデー企画に言及。「今年は色んな写真から応援してくださっているみなさんが、好きな写真に投票できるような形にしたんです。世間的に自分がどう見られているのか分かりませんが、男臭い写真が一番だったので、こういう写真が求められているなと思うと、男としてはうれしいなと思いました」と喜んでいた。
また、「心が最も満たされる瞬間」を聞かれると、「芝居しているとき。あるいは、自分の映画が公開して、みなさんの心に届いたときに、心が満たされます」と明かしていた。
同所ではパリ本店のたたずまいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観に、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、数えきれないほどの植物に囲まれた1800平方メートルを超える壮大な空間が広がっている。
店内は天井や壁に和紙をあしらい、「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間に。これまでにない広さを誇る中央スペースを中心に、メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまで、ブランドすべての魅力を体感することができる場所となっている。
