Ｂ１東地区のレバンガ北海道が１０日、富山戦（１４，１５日・富山ありそドーム）に向けて札幌市内で練習を公開した。前節の三河戦で連敗するなど３連敗中。１４日に２３歳の誕生日を迎えるＰＧ／ＳＧ市場脩斗が４戦ぶりの勝利を誓った。

高校、大学なども含めて初めて迎える誕生日の公式戦。加入１年目の市場は「負けないように、しっかり勝ちたい」と特別な一戦への意気込みを口にした。

昨季は特別指定選手として越谷でプレーし、今季レバンガに加入した。シーズン序盤に１０分前後だったプレータイムは徐々に伸び、８日の三河戦では２２分４５秒出場。「最近は自分でシュートを狙いに行くように意識している。タレントがいっぱいいますけど、控えの得点力も大事になってくるので自分が引っ張る」と３本の３点シュートを沈めた。厳しいマークを受けたＳＧ富永啓生を上回る日本人最多１３得点。存在感は日に日に高まってきている。

次節の相手は富山。西地区最下位クラブだが、トーステン・ロイブルヘッドコーチは「トップチームと競っている。決して簡単な相手ではない。成績は全く関係ない」と気を引き締める。市場も「あと２試合バイウィーク（試合がない週）前にあるので、みんなで気合を入れて勝ちきりたい。順位を上げてＣＳにつなげたい」。バレンタイン生まれの２２歳が、果敢に得点を狙っていく。