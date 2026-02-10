【令嬢アンソロ特集】ざまぁも胸キュンも！サクッと読めるアンソロジー形式で！『悪女だからおとなしい令嬢だと思わないでね？ アンソロジーコミック』などの漫画がBOOK☆WALKERで読める！【BOOK☆WALKER】
BOOK☆WALKERではもうすっかり定番となった令嬢系の作品が、アンソロジー形式（異なる作者による作品を集めたもの）でたくさん読める！ サクッと胸キュンしたいとき、スカッとしたいときにおすすめの作品が盛りだくさんとなっています！
不運な追放聖女だって幸せになります! アンソロジーコミック (ブシロードコミックス)
■悪女だからおとなしい令嬢だと思わないでね？ アンソロジーコミック
価格：990円
悪女だからおとなしい令嬢だと思わないでね？ アンソロジーコミック
巷で話題の悪女たち。しかしその真相はかなり違っていて？
誤解を受けながらも力強く生きる令嬢たちのハッピーエンドストーリーをコミカライズ。
「小説家になろう」発の短編を5作品収録です！
■不運な追放聖女だって幸せになります！ アンソロジーコミック
価格：990円
不運な追放聖女だって幸せになります！ アンソロジーコミック
『小説家になろう』で人気の短編5本をコミカライズ！
ドラゴンをワンパンで倒したり、ブラックな国でボロボロになるまで働かされたり……それでも追放されてしまった聖女たち！ それでも私たち、幸せになります！
■悪役令嬢？ いいえお転婆娘です〜ざまぁなんて言いません〜アンソロジーコミック
価格：2/19(木)23:59まで【770円！】
悪役令嬢？ いいえお転婆娘です〜ざまぁなんて言いません〜アンソロジーコミック
女の子の魅力は悪役令嬢だけに止まらない！ 周りを振り回し振り回される、ちょっとお転婆なヒロインたちの、断罪END回避、隣国への逃亡、身分差を乗り越えた婚約ルート……。ざまぁなんて言わなくても、みーんな幸せになっちゃうアンソロジーコミック!!
■令嬢だって甘々な恋がしたい！！ アンソロジーコミック
価格：2/19(木)23:59まで【693円！】
令嬢だって甘々な恋がしたい！！ アンソロジーコミック
悪役令嬢だって、王女だって、身分に縛られない甘々な恋がしたい！ 「小説家になろう」発、人気短編作品を珠玉の漫画家陣でコミカライズ!! 恋に生きる令嬢たちが繰り広げる、ざまぁも胸キュンもいっぱい詰まったアンソロジー!!
■麗しき令嬢には秘密がある〜魔性の女と言わないで〜アンソロジーコミック
価格：2/19(木)23:59まで【693円！】
麗しき令嬢には秘密がある〜魔性の女と言わないで〜アンソロジーコミック
騙すつもりではございません！強く生きるヒロインのコミックアンソロジー
※本ページで紹介する情報は、2026年2月10日12時現在のものです。
不運な追放聖女だって幸せになります! アンソロジーコミック (ブシロードコミックス)
■悪女だからおとなしい令嬢だと思わないでね？ アンソロジーコミック
価格：990円
巷で話題の悪女たち。しかしその真相はかなり違っていて？
誤解を受けながらも力強く生きる令嬢たちのハッピーエンドストーリーをコミカライズ。
「小説家になろう」発の短編を5作品収録です！
■不運な追放聖女だって幸せになります！ アンソロジーコミック
価格：990円
不運な追放聖女だって幸せになります！ アンソロジーコミック
『小説家になろう』で人気の短編5本をコミカライズ！
ドラゴンをワンパンで倒したり、ブラックな国でボロボロになるまで働かされたり……それでも追放されてしまった聖女たち！ それでも私たち、幸せになります！
■悪役令嬢？ いいえお転婆娘です〜ざまぁなんて言いません〜アンソロジーコミック
価格：2/19(木)23:59まで【770円！】
悪役令嬢？ いいえお転婆娘です〜ざまぁなんて言いません〜アンソロジーコミック
女の子の魅力は悪役令嬢だけに止まらない！ 周りを振り回し振り回される、ちょっとお転婆なヒロインたちの、断罪END回避、隣国への逃亡、身分差を乗り越えた婚約ルート……。ざまぁなんて言わなくても、みーんな幸せになっちゃうアンソロジーコミック!!
■令嬢だって甘々な恋がしたい！！ アンソロジーコミック
価格：2/19(木)23:59まで【693円！】
令嬢だって甘々な恋がしたい！！ アンソロジーコミック
悪役令嬢だって、王女だって、身分に縛られない甘々な恋がしたい！ 「小説家になろう」発、人気短編作品を珠玉の漫画家陣でコミカライズ!! 恋に生きる令嬢たちが繰り広げる、ざまぁも胸キュンもいっぱい詰まったアンソロジー!!
■麗しき令嬢には秘密がある〜魔性の女と言わないで〜アンソロジーコミック
価格：2/19(木)23:59まで【693円！】
麗しき令嬢には秘密がある〜魔性の女と言わないで〜アンソロジーコミック
騙すつもりではございません！強く生きるヒロインのコミックアンソロジー
※本ページで紹介する情報は、2026年2月10日12時現在のものです。