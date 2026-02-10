『第1回 アカチャンホンポ 接客コンテスト』開催 最優秀・優秀・審査員特別賞のスタッフ＆店舗を発表…入社2年目も受賞【一覧】
マタニティ・ベビー・キッズ用品専門店「アカチャンホンポ」を展開する赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区）は、1月23日に大阪市内で『第1回 アカチャンホンポ 接客コンテスト』を開催した。
【写真】『第1回 アカチャンホンポ 接客コンテスト』最優秀賞・優秀賞・審査員特別賞の受賞者
同コンテストは、「“アカチャンホンポらしい”接客」を見つめ直し、「スマート＆スマイル」な接客を追求していくために実施したもの。
全国の店舗から合計133人がエントリー。ゾーンごとに代表1人、全14人が全国大会に出場し、来店者の要望を聞き、商品知識に基づいた提案を行うまでの一連の流れをロールプレイング形式で披露した。各ゾーンから駆けつけた応援団の声援が飛び交い、会場は出場者と応援者が一体となった熱気に包まれた。
最優秀賞は、西日本第3ゾーン代表「ららぽーとEXPOCITY店」の小谷さんが選ばれた。
小谷さんは「これまでいくつかコンテストに出場してきましたが、代表に選ばれたのは今回が初めてで、とてもうれしく思います。忙しい中、練習時間の確保に協力し、応援してくださったゾーンマネージャーや店長、店舗の皆さんに心から感謝しています。全国大会という特別な場で、このような素晴らしい賞をいただき、本当に光栄です」と喜びを語った。
■最優秀賞 「ららぽーとEXPOCITY店」小谷さん
マタニティアドバイザーとして活躍する小谷さんの実演は、寄り添う姿勢のほか、ユーモアと笑顔あふれる接客が評価された。
■優秀賞 「ららぽーと福岡店」竹添さん
共感力、傾聴力が評価された。
■審査員特別賞 「テラスモール湘南店」内田さん
入社2年目での受賞となり、商品の説明力、提案力が評価された。
