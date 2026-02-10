◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 ショートトラック 女子500メートル（2026年2月10日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ショートトラックの女子500メートル予選が10日（日本時間同日）に行われ、五輪初出場の金井莉佳（20＝日大）が予選3組で2着に入り、12日（日本時間13日早朝）の準々決勝進出を決めた。

スタートは4人中4番手のスタートとなったが、ラスト1周のかねがなる中、2着でレースを進めていたストダード（米国）が転倒、1人が倒れると後ろにいた金井も含め2人も巻き込まれて転倒した。それでも金井はすぐに立ち上がって順位で進出できる2着を死守した。

また、中島未莉（22＝トヨタ自動車）が予選2組で3着となったが、タイム上位4人に入れず準々決勝進出を逃した。

日本勢にとってショートトラックの表彰台は1998年長野五輪を最後に遠ざかっており、女子はまだメダル獲得がない。

▼五輪のショートトラック 1992年アルベールビル五輪から正式種目として採用され、1周111.12メートルのトラックを集団で滑り着順を決める。今大会は男女の500メートル、1000メートル、1500メートル、男子5000メートルリレー、女子3000メートルリレー、混合リレーの計9種目が実施される。試合会場はミラノ・アイススケートアリーナ。日本勢の過去のメダルはアルベールビル五輪の男子5000メートルリレーで銅、長野五輪の男子500メートルで西谷岳文が金、植松仁が銅を獲得している。