【合本版ラノベ特集！】定番作品の一気読みチャンス！『狼と香辛料』『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』などの作品の合本版がおおよそ80％OFF！
アニメ化したあの作品も原作はラノベだったりすることがありますよね。だけど、巻数が多くてそろえるのが億劫……。そんなときに便利なのが合本版です。全巻一括購入で買い逃しもなし！ 好きな作品を思う存分味わうことができます。さらに今回は大体の作品が80％OFF！ 今こそ一気読みのチャンス！
【合本版】俺の妹がこんなに可愛いわけがない 全12冊収録
■【合本版】狼と香辛料 1〜17巻収録
価格：2132円【80％OFF！】
【合本版】狼と香辛料 1〜17巻収録
行商人のロレンスが旅の途中に出会ったのは、狼の耳と尻尾を有す美しい少女。彼女は自らを狼神ホロと名乗り、ロレンスに北の故郷ヨイツへ帰る道案内をしてほしいと頼む。ホロが神であることは半信半疑ながらもそれを了承したロレンスは、ホロと共に長い旅に出る。旅の途中、二人は様々な経済がらみの事件に巻きこまれるが、力を合わせてそれらを乗り越えていく。やがて二人の間には信頼関係が芽生え始め――？ 剣も魔法も登場しない経済ファンタジーの合本版！ ★合本版のみの特典として、支倉凍砂書き下ろしショートストーリー＆あとがきを収録！ ※本電子書籍は、『狼と香辛料』１〜17巻を１冊にまとめた合本版です。
■【合本版】俺の妹がこんなに可愛いわけがない 全12冊収録
価格：1505円【80％OFF！】
【合本版】俺の妹がこんなに可愛いわけがない 全12冊収録
俺の妹・高坂桐乃は、茶髪にピアスのイマドキの女子中学生で、兄の俺が言うのもなんだが、かなりの美人ときたもんだ。けれど、コイツは兄の俺を平気で見下してくるわで、ここ数年まともに口なんか交わしちゃいない。だが俺はある日、妹の秘密に関わる特大級の地雷を踏んでしまう。まさか、あの妹に“人生相談”をされる羽目になるとは……!? 業界に妹小説ブームを巻き起こした、爆笑人生相談ストーリー！ 電撃文庫全12巻＋文庫未収録短編5本＋αを収録した、電子書籍版のみのスペシャル仕様で登場！
■【合本版】魔法科高校の劣等生 全33巻
価格：4393円【78％OFF！】
【合本版】魔法科高校の劣等生 全33巻
劣等生の兄と、優等生の妹。魔法科高校での波乱の日々をめぐる伝説のWEB小説が合本版となって登場！
魔法。それが伝説や御伽噺の産物ではなく、現実の技術となってから一世紀が経とうとしていた。そして、春。今年も新入生の季節が訪れた。
国立魔法大学付属第一高校――通称『魔法科高校』は、成績が優秀な「一科生」と、その一科生の補欠「二科生」で構成され、彼らはそれぞれ「花冠（ブルーム）」、「雑草（ウィード）」と呼ばれていた。
そんな魔法科高校に、一組の血の繋がった兄妹が入学する。兄は、ある欠陥を抱える劣等生（ウィード）。妹は、全てが完全無欠な優等生（ブルーム）。
どこか達観したような面持ちを見せる劣等生の兄と、彼に肉親以上の想いを寄せる優等生の妹。二人がこのエリート校の門をくぐったときから、平穏だった学びの園で、波乱の日々が始まる！
■【合本版】生徒会の一存＋新生徒会の一存 全12巻
価格：1019円【78％OFF！】
【合本版】生徒会の一存＋新生徒会の一存 全12巻
碧陽学園生徒会室。そこは選ばれし者だけが入室を許される聖域にして楽園。くり広げられるのは愛と戦いの日々…？ 少年よいざ進まん、妄想という名の大海原を！ ゆるくてポップな非日常系学園ストーリー登場!!「生徒会の一存」シリーズに加え、続編の「新生徒会の一存」まで入っています！ 特典として狗神煌のカバーイラスト集を収録！ 生徒会室で登場人物たちがダベリ続ける新感覚ラノベの金字塔を、お得な合本でどうぞ！
※本作品は『生徒会の一存』シリーズ全10巻、『新生徒会の一存』上下巻を収録しています。
※本商品は1冊に全巻を収録した合本形式での配信となります。あらかじめご了承ください
■【合本版】灼眼のシャナ 全26巻 (電撃文庫)
価格：3120円【60％OFF！】
【合本版】灼眼のシャナ 全26巻 (電撃文庫)
平凡な生活を送る高校生・悠二の許に少女は突然やってきた。炎を操る彼女は悠二を“非日常”へいざなう。『いずれ存在が消える者』であった悠二の運命は!?
高橋弥七郎が贈る、“ミステス”坂井悠二と“炎髪灼眼の討ち手”シャナの物語。I〜XXII巻に加え、０巻、SI、SII、SIIIも網羅した全26巻収録の電子合本版が登場！
※本電子書籍は、『灼眼のシャナ』全26巻を１冊にまとめた合本版です。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月10日12時現在のものです。
【合本版】俺の妹がこんなに可愛いわけがない 全12冊収録
■【合本版】狼と香辛料 1〜17巻収録
価格：2132円【80％OFF！】
行商人のロレンスが旅の途中に出会ったのは、狼の耳と尻尾を有す美しい少女。彼女は自らを狼神ホロと名乗り、ロレンスに北の故郷ヨイツへ帰る道案内をしてほしいと頼む。ホロが神であることは半信半疑ながらもそれを了承したロレンスは、ホロと共に長い旅に出る。旅の途中、二人は様々な経済がらみの事件に巻きこまれるが、力を合わせてそれらを乗り越えていく。やがて二人の間には信頼関係が芽生え始め――？ 剣も魔法も登場しない経済ファンタジーの合本版！ ★合本版のみの特典として、支倉凍砂書き下ろしショートストーリー＆あとがきを収録！ ※本電子書籍は、『狼と香辛料』１〜17巻を１冊にまとめた合本版です。
■【合本版】俺の妹がこんなに可愛いわけがない 全12冊収録
価格：1505円【80％OFF！】
【合本版】俺の妹がこんなに可愛いわけがない 全12冊収録
俺の妹・高坂桐乃は、茶髪にピアスのイマドキの女子中学生で、兄の俺が言うのもなんだが、かなりの美人ときたもんだ。けれど、コイツは兄の俺を平気で見下してくるわで、ここ数年まともに口なんか交わしちゃいない。だが俺はある日、妹の秘密に関わる特大級の地雷を踏んでしまう。まさか、あの妹に“人生相談”をされる羽目になるとは……!? 業界に妹小説ブームを巻き起こした、爆笑人生相談ストーリー！ 電撃文庫全12巻＋文庫未収録短編5本＋αを収録した、電子書籍版のみのスペシャル仕様で登場！
■【合本版】魔法科高校の劣等生 全33巻
価格：4393円【78％OFF！】
【合本版】魔法科高校の劣等生 全33巻
劣等生の兄と、優等生の妹。魔法科高校での波乱の日々をめぐる伝説のWEB小説が合本版となって登場！
魔法。それが伝説や御伽噺の産物ではなく、現実の技術となってから一世紀が経とうとしていた。そして、春。今年も新入生の季節が訪れた。
国立魔法大学付属第一高校――通称『魔法科高校』は、成績が優秀な「一科生」と、その一科生の補欠「二科生」で構成され、彼らはそれぞれ「花冠（ブルーム）」、「雑草（ウィード）」と呼ばれていた。
そんな魔法科高校に、一組の血の繋がった兄妹が入学する。兄は、ある欠陥を抱える劣等生（ウィード）。妹は、全てが完全無欠な優等生（ブルーム）。
どこか達観したような面持ちを見せる劣等生の兄と、彼に肉親以上の想いを寄せる優等生の妹。二人がこのエリート校の門をくぐったときから、平穏だった学びの園で、波乱の日々が始まる！
■【合本版】生徒会の一存＋新生徒会の一存 全12巻
価格：1019円【78％OFF！】
【合本版】生徒会の一存＋新生徒会の一存 全12巻
碧陽学園生徒会室。そこは選ばれし者だけが入室を許される聖域にして楽園。くり広げられるのは愛と戦いの日々…？ 少年よいざ進まん、妄想という名の大海原を！ ゆるくてポップな非日常系学園ストーリー登場!!「生徒会の一存」シリーズに加え、続編の「新生徒会の一存」まで入っています！ 特典として狗神煌のカバーイラスト集を収録！ 生徒会室で登場人物たちがダベリ続ける新感覚ラノベの金字塔を、お得な合本でどうぞ！
※本作品は『生徒会の一存』シリーズ全10巻、『新生徒会の一存』上下巻を収録しています。
※本商品は1冊に全巻を収録した合本形式での配信となります。あらかじめご了承ください
■【合本版】灼眼のシャナ 全26巻 (電撃文庫)
価格：3120円【60％OFF！】
【合本版】灼眼のシャナ 全26巻 (電撃文庫)
平凡な生活を送る高校生・悠二の許に少女は突然やってきた。炎を操る彼女は悠二を“非日常”へいざなう。『いずれ存在が消える者』であった悠二の運命は!?
高橋弥七郎が贈る、“ミステス”坂井悠二と“炎髪灼眼の討ち手”シャナの物語。I〜XXII巻に加え、０巻、SI、SII、SIIIも網羅した全26巻収録の電子合本版が登場！
※本電子書籍は、『灼眼のシャナ』全26巻を１冊にまとめた合本版です。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月10日12時現在のものです。