　何かに熱中している人は、魅力的であるとともに、周りからはちょっとヘンに見られがち……。そんな奇人変人を主人公にした漫画を厳選してご紹介！　モラトリアムを悠々と過ごすキャンパスライフから、NHK（日本引きこもり協会）の存在を妄想してしまうものまで……？！

げんしけん

■もやしもん

価格：792円

もやしもん（１）


もやしもん

菌が見える特殊能力を持つ、もやし（種麹）屋の次男坊、沢木惣右衛門直保。彼は東京の某農大に入学する。農大を舞台に、沢木と研究室その他の仲間達、そして菌が活躍したりしなかったりのキャンパスライフ。大学生活のモラトリアム感と、菌が満載の「もやしもん」。あなたもぜひ、かもされてみてください。カバーや本体表紙もきっちり収録！

■数字であそぼ。

価格：583円

2026/2/11 23:59 まで無料！

数字であそぼ。


数字であそぼ。

数学×爆笑キャンパスライフ！

「重要参考人探偵」「さんすくみ」の絹田村子最新作！

読めば数学が好きになる！？

数学の本当の楽しさを味わっていく青春コメディ！

京都の名門・吉田大学理学部に合格した秀才・横辺建己（よこべたてき）。

だが大学の高度な数学の授業を全く理解できず、人生で初めての挫折を味わう。

しかし、ふたたび数学に向き合い、卒業という頂（いただき）を目指すことに…！？

周囲は頭はいいけど奇人変人だらけ！

マイペースな教授や友人たちに囲まれ、建己の前途多難な大学生活が始まった！

■電波教師

価格：583円

Kindle Unlimitedなら無料！

電波教師


電波教師

主人公・鑑純一郎は、「やりたいことしかできない」ニートなオタク青年。大学卒業後は就職もせず、趣味で日課のアニメブログの更新をする日々。そんなザンネンな兄を心配した妹・純音は、ある日兄に職を用意する。それはまさかの…「教師」！？？「裏サイト」から「メイドカフェ」まで、オタク教師・鑑が華麗に？大活躍！？日本を変えるかもしれない？新機軸オタクティーチャーストーリー、誕生！

■NHKにようこそ！

価格：554円



NHKにようこそ！

ひきこもり歴４年の佐藤クンの前に立ちふさがるのは、悪の巨大組織・NHK（＝日本ひきこもり協会）!?　美少女・岬ちゃんの協力で、なるか社会復帰!?

■げんしけん

価格：792円

げんしけん


げんしけん

――春、笹原完士(ササハラカンジ)は意気込んでいた。『ある種』のサークルに入ると決意していたからである。サークル部屋から広がる楽しい大学生活を等身大で描く、アキバ系青春物語!!

※本ページで紹介する情報は、2026年2月10日12時現在のものです。