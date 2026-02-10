【癖のある大人特集！】キャンパスライフからひきこもりまで！『もやしもん』『NHKにようこそ！』などの作品をご紹介！【かもすぞ】
何かに熱中している人は、魅力的であるとともに、周りからはちょっとヘンに見られがち……。そんな奇人変人を主人公にした漫画を厳選してご紹介！ モラトリアムを悠々と過ごすキャンパスライフから、NHK（日本引きこもり協会）の存在を妄想してしまうものまで……？！
げんしけん
■もやしもん
価格：792円
もやしもん
菌が見える特殊能力を持つ、もやし（種麹）屋の次男坊、沢木惣右衛門直保。彼は東京の某農大に入学する。農大を舞台に、沢木と研究室その他の仲間達、そして菌が活躍したりしなかったりのキャンパスライフ。大学生活のモラトリアム感と、菌が満載の「もやしもん」。あなたもぜひ、かもされてみてください。カバーや本体表紙もきっちり収録！
■数字であそぼ。
価格：583円
2026/2/11 23:59 まで無料！
数字であそぼ。
数学×爆笑キャンパスライフ！
「重要参考人探偵」「さんすくみ」の絹田村子最新作！
読めば数学が好きになる！？
数学の本当の楽しさを味わっていく青春コメディ！
京都の名門・吉田大学理学部に合格した秀才・横辺建己（よこべたてき）。
だが大学の高度な数学の授業を全く理解できず、人生で初めての挫折を味わう。
しかし、ふたたび数学に向き合い、卒業という頂（いただき）を目指すことに…！？
周囲は頭はいいけど奇人変人だらけ！
マイペースな教授や友人たちに囲まれ、建己の前途多難な大学生活が始まった！
■電波教師
価格：583円
Kindle Unlimitedなら無料！
電波教師
主人公・鑑純一郎は、「やりたいことしかできない」ニートなオタク青年。大学卒業後は就職もせず、趣味で日課のアニメブログの更新をする日々。そんなザンネンな兄を心配した妹・純音は、ある日兄に職を用意する。それはまさかの…「教師」！？？「裏サイト」から「メイドカフェ」まで、オタク教師・鑑が華麗に？大活躍！？日本を変えるかもしれない？新機軸オタクティーチャーストーリー、誕生！
■NHKにようこそ！
価格：554円
NHKにようこそ！
ひきこもり歴４年の佐藤クンの前に立ちふさがるのは、悪の巨大組織・NHK（＝日本ひきこもり協会）!? 美少女・岬ちゃんの協力で、なるか社会復帰!?
■げんしけん
価格：792円
げんしけん
――春、笹原完士(ササハラカンジ)は意気込んでいた。『ある種』のサークルに入ると決意していたからである。サークル部屋から広がる楽しい大学生活を等身大で描く、アキバ系青春物語!!
※本ページで紹介する情報は、2026年2月10日12時現在のものです。
