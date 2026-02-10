【ガンダム特集】キルケーの魔女公開記念フェア！映画を見る前の予習にも！『機動戦士ガンダム』、『機動戦士Ｚガンダム』などのラノベがBOOK☆WALKERで大体50％OFFで読める！【BOOK☆WALKER】
BOOK☆WALKERでは超盛り上がりを見せる『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開を記念して機動戦士ガンダムのラノベがたくさん読める！ ハサウェイを観る前に履修した方がい『逆襲のシャア』『機動戦士ガンダム』『機動戦士Zガンダム』などは50％OFFに、原作『閃光のハサウェイ』は一巻110円で展開中！ 君は生き延びることができるか……！
機動戦士ガンダム 逆襲のシャアベルトーチカ・チルドレン
■機動戦士ガンダム Ｉ
価格：2/12(木)23:59まで【336円】！
機動戦士ガンダム Ｉ
アニメ界の巨星・富野由悠季がみずから描く、全てのはじまり
宇宙世紀００７９。宇宙植民地群サイド３はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を仕掛けてきた。ジオン軍優勢のまま膠着した戦況下、連邦軍の反攻作戦が始まる──。唯一無二のガンダム小説、ついに電子版で登場！！
■機動戦士Ｚガンダム 第一部 カミーユ・ビダン
価格：2/12(木)23:59まで【330円】！
機動戦士Ｚガンダム 第一部 カミーユ・ビダン
富野由悠季みずから描く、ＴＶ版、劇場版とも異なる「Ｚ」ここに登場！
地球連邦とジオン公国の争いから７年。連邦軍はエリート部隊ティターンズを組織し、ジオン残党狩りを開始する。一方、反連邦組織エゥーゴにはあの“赤い彗星”の姿が!? 両者がぶつかる時、新たな伝説が生まれる──。
■機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン
価格：2/12(木)23:59まで【391円】！
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン
アムロとシャア、最後の戦い！ 傑作劇場作品のオリジナル版ストーリー
宇宙世紀００９３。行方不明になっていたシャア・アズナブルは、ネオ・ジオン軍を再興して地球連邦政府に戦いを挑んできた。地球に人工的な氷河期をもたらすべく敢行される「隕石落とし」。多くの罪なき人々が、シャアの手によって粛正される……。だが因縁の相手アムロ・レイが、再びシャアの野望の前に立ちふさがるのだった！
アムロとシャア、最後の戦いを描く、傑作劇場作品のオリジナル版ストーリー。
■機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ（上）
価格：2/12(木)23:59まで【110円】！
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ（上）
アニメ界の巨星・富野由悠季が織りなす、小説でしか出会えないガンダム！
人類が、増えすぎた人口のはけぐちを宇宙に求めてから一世紀以上が経った。シャア・アズナブルが起こしたネオ・ジオン抗争をくぐり抜け、ハサウェイ・ノアが体験する新たな戦いとは……。ミノフスキー・クラフトを搭載したΞ（クスィー）ガンダムが、紺碧の空に乱舞する！ アニメ界の巨星・富野由悠季が織りなす、小説でしか出会えないガンダムがここに登場！！
■機動戦士ガンダム００８０ ポケットの中の戦争
価格：2/12(木)23:59まで【264円】！
機動戦士ガンダム００８０ ポケットの中の戦争
少年は、その戦いの目撃者となった……。『ガンダム』シリーズの初ＯＶＡ化作品ノベライズ
宇宙世紀００７９。ジオン公国対地球連邦の戦争は、ジオン軍の敗色が濃厚になりつつあった。スペースコロニーに住む“アル”ことアルフレッド・イズルハは、いたずら好きでかっこいい戦争に憧れる、ごくありふれた少年。そんなアルと、連邦軍の“できそこない（グリナス・ヘッド）”を追ってきた一人のジオン軍兵士との出会いが、ポケットの中の戦争を真実の戦争に変えた。その時アルの瞳に映ったものとは？
※本ページで紹介する情報は、2026年2月10日12時現在のものです。
