1994年製作『クロウ/飛翔伝説』を、『IT／イット』シリーズのビル・スカルスガルド主演でリブートした映画『ザ・クロウ』より“閲覧注意”のレッドバンド予告編が到着した。ロックバンド・黒夢の楽曲「Like@Angel」とのタイアップとなっている。

恵まれない家庭環境に育った青年エリックは、更生施設で同じく暗い過去を持つ女性シェリーと出会い、燃えるような恋に落ちた。脱走した2人は深く愛し合うが、謎の組織によって2人は惨殺されてしまう。命を落としたエリックの魂のもとへ、死の国の使者であるカラスが現れた。“復讐の力を持って生き返るかわり、目的を遂げた後は魂を永遠に捧げる”──取引によって蘇ったエリックは、組織を滅ぼすため夜の闇へ飛び出していく。

このたび公開された映像は、銃撃戦やカーチェイスなどのバイオレンスなシーンをふんだんに盛り込んだレッドバンド予告編。復讐に取りつかれた主人公・エリックの姿と、黒夢ファンの間でも特に人気の高い楽曲「Like@Angel」が見事にシンクロしている。

黒夢・清春は、「『クロウ/飛翔伝説』が大好きでした。蘇って悔いを消す、なんて完全な人生に到達出来ることでしょう。そしてまた新たに誕生した『ザ・クロウ』は以前より更に完全に無念を焼き尽くしていくのだと感じました」とのコメントを寄せている。

『ザ・クロウ』主演は、『IT／イット』シリーズのペニーワイズ役や『ジョン・ウィック：コンセクエンス』などのビル・スカルスガルド。ヒロインは2025年のグラミー賞で『EUSEXUA』が最優秀エレクトロニック・ダンス・アルバム賞にノミネートされた、シンガーソングライター＆アーティストのFKAツイッグスが演じた。監督は『攻殻機動隊』のハリウッド実写映画版『ゴースト・イン・ザ・シェル』（2017）のルパート・サンダーズ。

映画『ザ・クロウ』は2026年3月6日（金）公開。