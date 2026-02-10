釈由美子、美肌のぞく露天風呂入浴ショット公開「バスタオル姿にドキッとした」「すべてが美しい」と悶絶の声
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の釈由美子が2月10日、自身のInstagramを更新。入浴ショットを公開し、反響を呼んでいる。
釈は「先週のオンエアに続いて来週も出演させていただきます」とつづり、18日放送の東海テレビ「美味温泉」（よる0時20分〜）を告知。「前回に引き続き、伊勢志摩の温泉を訪れました」「志摩の美しい絶景を眺めながら、美肌の湯を堪能」とし、絶景を望む露天風呂での入浴ショットを公開した。バスタオルを体に巻いて美しい素肌を見せており、「テレビ撮影のために施設から許可をいただいてタオルを着用して入浴しています」と添えている。
この投稿に「バスタオル姿にドキッとした」「お肌がスベスベ」「絶景も釈さんもすべてが美しい」「大人の魅力に圧倒」「絵になる貴重なショット」「眼福」「セクシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
釈由美子、露天風呂での入浴ショット公開
釈由美子の投稿に反響
