BE:FIRST・FANTASTICS・M!LKメンバーら人気アーティスト選抜、サッカー日本代表レジェンズと夢の一戦 SKY-HI＆手越祐也も出場【第1弾発表】
【モデルプレス＝2026/02/10】サッカー日本代表レジェンズチームと人気アーティスト選抜チームが対戦するイベント「THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2OO2」の開催が決定した。4月4日、“日本サッカーの聖地”埼玉スタジアム2OO2にて夢の一戦が行われる。
【写真】小・中・高の12年間サッカー打ち込んできたビーファメンバー
24年前、サッカー日本代表がW杯で初の勝ち点を獲得した“日本サッカーの聖地”埼玉スタジアム2OO2。ワールドカップイヤーの2026年4月、この聖地を舞台にサッカー日本代表レジェンズチームと、各事務所の垣根を越えて集結した人気アーティスト選抜チームによる夢の一戦が開催されることが決定した。
イベント名は「THE GAME CENTER −FOOTBALL DREAM MATCH− in Saitama Stadium 2OO2」。ピッチ上では各チームによる本気のサッカーマッチをはじめ、アーティストたちがしのぎを削るサッカー対決企画、さらにはスタジアム全体を巻き込んだ観客参加型のゲーム企画やスペシャルライブなども予定。サッカー愛に満ちあふれたアーティストたちが集結し、ピッチ上で爽やかな汗を流す埼玉スタジアム2OO2は、この日限りの特別なエンターテインメント空間になる。
事務所の垣根を越え、「アーティストサッカー選抜」として出場する第1弾の発表メンバーは、BMSGよりSKY-HI、SOTA（BE:FIRST）、RYUHEI（BE:FIRST）、JUNON（BE:FIRST）、ADAM（STARGLOW）。LDHよりRIKU（THE RAMPAGE）、瀬口黎弥（FANTASTICS）、八木勇征（FANTASTICS）、中島颯太（FANTASTICS）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）。スターダストからは山中柔太朗（M!LK）、ITARU（龍宮城）、冨田侑暉（龍宮城）。さらに手越祐也の出場も決定した。
BE:FIRSTからは小・中・高の12年間にわたりサッカーに打ち込んできたJUNON。FANTASTICSからはGK歴13年／中学時代は福岡市選抜キャプテンという異色の経歴を持つ瀬口、堀越高校にサッカー入学した経歴を持つ八木、フットサルではU−15、U−18でのプレー経験を持つ中島。M!LKからは中学時代に栃木県選抜へ選ばれた経験を持つ山中。その他、ポルトガルへのサッカー留学経験を持つBALLISTIK BOYZの砂田など、サッカー経験豊富な面々のピッチ上での活躍も期待される。
また今回はサッカー経験の有無にかかわらず、それぞれの個性を生かしたチーム編成や特別ルール、さらに様々なゲーム企画が予定されており、サッカーを「競う」だけでなく「一緒に楽しむ」のもこのイベントの特徴となっている。まさにピッチ上も観客席も一体となり、スタジアム全体で盛り上がる“サッカーエンターテインメント”がテーマなのだ。一方、「日本代表レジェンズ」第1弾の発表メンバーは、柿谷曜一朗、北澤豪、坪井慶介、中澤佑二、本田圭佑、松井大輔、南雄太の出場が決定した。
公演名：「THE GAME CENTER −FOOTBALL DREAM MATCH− in Saitama Stadium 2OO2」
開催日時：2026年4月4日（土） 開場：12：00 開演：14：00（予定）
会場：埼玉スタジアム2OO2
出演者：
［アーティストサッカー選抜メンバー第1弾発表］
ADAM（STARGLOW）／ITARU（龍宮城）／JUNON（BE:FIRST）／SKY-HI／砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）／瀬口黎弥（FANTASTICS）／SOTA（BE:FIRST）／手越祐也／冨田侑暉（龍宮城）／中島颯太（FANTASTICS）／八木勇征（FANTASTICS）／山中柔太朗（M!LK）／RIKU（THE RAMPAGE）／RYUHEI（BE:FIRST） …and more
※五十音順
［日本代表レジェンズ第1弾発表］
柿谷曜一朗／北澤豪／坪井慶介／中澤佑二／本田圭佑／松井大輔／南雄太 …and more
※五十音順
主催：日本テレビ／FM NACK5
制作：THE SPINGLASS
運営：SOGO TOKYO
