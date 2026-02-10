小芝風花、人気俳優からオーダー受けた“売り物級”手編みポーチ披露「デザインセンスがプロ」「グッズ化熱望」と話題
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の小芝風花が2月10日、自身のInstagramを更新。人気俳優にリクエストされた編み物作品を公開し、話題になっている。
【写真】28歳朝ドラ女優「アレンジが可愛すぎる」人気俳優にオーダー受けた“派手なポーチ”
小芝は「八嶋智人さんから『派手なポーチ』が欲しいとオーダーがあったので私のバッグとお揃いに」とつづり、スーパーマリオブラザーズのマリオをモチーフにしたポーチを披露。「八嶋さん要素を入れるために、マリオの帽子の「M」の部分を『八』に変えたり、メガネをかけさせてみたり」「裏には大きく『八』を派手に！笑」とデザインのこだわりを明かした。ポーチを手にした八嶋は笑顔を見せており、小芝は「喜んで頂けて嬉しかったなぁ 人に編むのも楽しいんですよねぇ」と記している。
この投稿には「デザインセンスがプロ」「売り物レベル」「商売できそう」「グッズ化熱望」「アレンジが可愛すぎる」「愛情こもってる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
