8日に行われた衆議院選挙で、自民党は“歴史的大勝”となりました。今回は「SNSでも“高市旋風”のワケ」という内容で、調査報道班の前田怜佳記者とともにお伝えします。

■演説会場には…普段の約3倍の人が集結

山粼誠キャスター

「まずは、投開票日前日の高市首相の演説会場（東京・世田谷区）の様子を捉えた映像です。多くの人が集まっているのが確認できます」

前田怜佳記者

「LINEヤフーのデータをもとに、演説会場にいた人数を調べてみると、普段この場所にいる人数のおよそ3倍いたことがわかりました」

鈴江奈々キャスター

「直接話が聞ける場とあって、かなり熱気に包まれていることが映像からも伝わりますね」

山崎キャスター

「高市首相の注目度の高さがうかがえますが、リアルだけでなくSNSでもその人気がみえてきました」

■比例で「自民党」投票 参考にしたメディアは？

山崎キャスター

「NNNと読売新聞、NHKが合同で行った出口調査をもとに、比例で『自民党』に投票した人が、最も投票の参考にしたメディアを見てみますと、SNSと答えた人が22％となっています」

前田記者

「一方で、去年の参院選のデータを見ると、SNSを参考にしたと答えた人は8％。今回、SNSを参考にして自民党に投票した人の割合が増加したことがわかりました」

■高市首相のフォロワー数 累計で6万以上増加

前田記者

「各政党の党首のXのフォロワーの増加数を示したグラフを確認すると、公示日から、選挙期間中にどれくらいフォロワーが増えたかがわかります」

山粼キャスター

「グラフを見ると、高市首相だけ急増してますね」

前田記者

「特に増えているのが、今月1日と今月9日です」

「1日に高市首相は8件投稿していますが、その中でも、テレビ討論番組を欠席したあとに投稿した、自身のケガについての投稿は4000万回以上、さらに『円安』に関する発言についての投稿はおよそ1000万回見られていて、この日だけでおよそ1万、フォロワーを増やしました」

「その後も、フォロワーを増やし続けて投開票日翌日の9日には一気におよそ2万6千、フォロワーを増やしました。選挙期間中、高市総理への関心が高まっていったことがわかりました」

■拡散アカウント数の変化 「自民」7倍、「参政党」3分の1

前田記者

「高市首相の人気は、SNSでの拡散にも影響しました」

「東京大学の鳥海教授によると、今回、Xで自民党や党首の投稿を拡散したアカウントの数は、前回の参院選と比べるとおよそ7倍になったことがわかりました」

「一方で、参政党はおよそ3分の1に減りました。前回の参院選より期間は短いものの、参政党を拡散するアカウントが減り、一方で、自民党を拡散するアカウントが増加していたんです。参政党の神谷代表も、今回、議席数が伸びなかった要因にSNS戦略をあげていました」

参政党 神谷代表（8日）

「高市さんの人気があったので。動画の切り抜きなんかがですね、前回我が党を切り抜いていただいた方々も、みんな高市さんの方を切り抜きに行ってしまったので、見られる数が圧倒的に下がってしまった」

◇

前田記者

「立命館大学の谷原准教授は『政治系の動画は“今回はこの人がバズる”というトレンドが毎回変わってきた。その対象は短期間で変化するため、今回は神谷代表から高市総理に変わったのではないか』と話しています」

■再生回数＝民意全体を反映と受け取られるリスクも

山粼キャスター

「ネットの影響力が高まる中、各党のインターネットの動画も注目されました。高市首相が出演する自民党のユーチューブ動画は10日時点で1億6000万回再生されました」

前田記者

「また、参政党は3100万回再生されています。ただ、この再生回数には広告として再生されている回数も含まれているんです」

「インターネットの有料広告については、特定の候補者が当選するために行う『選挙運動』はできませんが、政党の『政治活動』については規制はありません。国際大学の山口准教授は、このような動画について『影響は大きかったと考えられるが、実際の広告費や投入規模の詳細は外部から把握しにくい』『再生回数や盛り上がりが民意全体を反映しているかのように受け取られるリスクもある』と話しています」

「選挙は終わりましたが、投票した候補者や政党が今後どういった活動をしているのか、継続して見ていくことが大切です」

