小松菜奈×MYTREX♡REBIVEシリーズ新ビジュアル公開

MYTREXのREBIVEシリーズがイメージキャラクター小松菜奈さん就任2年目を迎え、新キービジュアルを公開♡モデル・俳優として国内外で活躍する小松さんが、“座るだけ”で本格セルフケアが叶うREBIVE SEATなど製品の魅力を、凛とした佇まいとしなやかな表情で表現。日常に寄り添うセルフケアの楽しさを伝える姿に注目です♪

REBIVEシリーズの新たな魅力

REBIVEシリーズは、自宅で簡単にプロのケア体験ができるマッサージガンとハンディガンをラインアップ。

軽量モデルから手圧変動搭載の本格モデルまで揃い、肩・首・腰はもちろん全身にアプローチ可能。忙しい日常でも効率的にセルフメンテナンスができ、健康習慣をサポートします。

注目の製品ラインアップ

REBIVE SEAT

椅子やソファに置いて座るだけで肩～腰までしっかりマッサージ。コンパクトながら高出力でデスクワークや運動後にも最適。

REBIVE LIFT POINTER

フェイスポイントとヘッドポイントで頭皮から顔の表情筋までケア。手圧変動テクノロジーで30通りの刺激が体感可能。

小松菜奈と楽しむセルフケア時間

小松菜奈さんの多彩な表情とともに紹介されるREBIVEシリーズは、日常のくつろぎ時間を特別なセルフケアタイムに変えてくれます♡

REBIVE SEATやLIFT POINTERなど製品ごとの使い方や効果を体感しながら、毎日の健康と美しさをサポート。MYTREX公式サイトで最新情報をチェックしてください♪