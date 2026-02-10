山下智久、クラシカル＆カジュアルで魅了「チャレンジングなファッション」
歌手で俳優の山下智久が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。
山下は、バージンウールのコートにカウルネックのスウェットシャツとコットンシャツ、デニムパンツを合わせた、上質なカジュアルスタイルで来場。足元には「ディオール アーチャー」を合わせ、遊び心のあるエレガンスを体現した。
ファッションのお気に入りの点について「クラシックなコートのデザインとある意味、カジュアルなインナーをあわせています。クラシカルなものにリスペクトを忘れず、新しいものをぶつけるチャレンジングなファッション」と紹介した。
また夢のような壮麗な空間となっている同所にちなみ、これからの夢について聞かれ「自分を含め、友人や応援してくださる方がハッピーになればいいな。活力にあふれた環境になればいいな」と話していた。
同所ではパリ本店のたたずまいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観に、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、数えきれないほどの植物に囲まれた1800平方メートルを超える壮大な空間が広がっている。
店内は天井や壁に和紙をあしらい、「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間に。これまでにない広さを誇る中央スペースを中心に、メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまで、ブランドすべての魅力を体感することができる場所となっている。
山下は、バージンウールのコートにカウルネックのスウェットシャツとコットンシャツ、デニムパンツを合わせた、上質なカジュアルスタイルで来場。足元には「ディオール アーチャー」を合わせ、遊び心のあるエレガンスを体現した。
ファッションのお気に入りの点について「クラシックなコートのデザインとある意味、カジュアルなインナーをあわせています。クラシカルなものにリスペクトを忘れず、新しいものをぶつけるチャレンジングなファッション」と紹介した。
同所ではパリ本店のたたずまいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観に、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、数えきれないほどの植物に囲まれた1800平方メートルを超える壮大な空間が広がっている。
店内は天井や壁に和紙をあしらい、「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間に。これまでにない広さを誇る中央スペースを中心に、メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまで、ブランドすべての魅力を体感することができる場所となっている。