フリーアナウンサーの谷尻萌が10日、自身のインスタグラムを更新。27歳の誕生日を報告した。

「こんにちは どんな日々をお過ごしですか？」と切り出し、「私事ですが本日27歳になりました」と27歳の誕生日を迎えたことを報告。「そんな今日はめざましテレビのインタビューのお仕事に

行っていたよ 明日11日放送予定なのでぜひ」とつづった。

「いつも温かいメッセージを本当にありがとう インスタグラムではみなさんからのメッセージを読むのがいつも楽しみです」とファンに感謝した。

「先日、大学の学科が同じ後輩ちゃんと 長野県志賀高原にスキー旅行に行ってきたよ 日焼け止めのみのすっぴんだけど」とスキー旅行の写真を投稿。「数日前の横手山・渋峠スキー場は氷点下15度で極寒だった ゴーグルの蒸気ですら凍って視界も悪く 強風でリフトも一部止まるくらいの吹雪の時があった〜 雪質的には、さらさらで水分が少なすぎて 踏むとキュッキュッと鳴るパウダースノーだったよ」とした。

「スキー場とか宿まで雪道を運転して下さった運転手さん方にも感謝です ほな風邪ひかないようにあったかくして過ごしましょ」と記した。

谷尻は同志社大学に在学中の19年10月から「めざましどようび」のお天気キャスターに就任。21年3月に同大を卒業。22年4月からは「めざましテレビ」の金曜日のお天気キャスターも兼務している。セント・フォースに所属し、中学・高校社会科の教育職員免許を持っている。

24年3月には結婚を発表。お相手がサンドウィッチマンらが所属する芸能事務所「グレープカンパニー」の中村歩社長で“29歳差婚”が話題となった。