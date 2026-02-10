「ダムの水がもうありません。節水へのご協力よろしくお願いいたします」

10日朝、愛知県の豊橋駅では県や市の職員らが節水を呼びかけました。

豊川用水は豊橋市など5つの市に水を供給していますが、水源の愛知県新城市にある宇連ダム周辺では、1月の降水量がわずか1ミリ。宇連ダムの貯水率は10日午前0時 時点で4.5%で、大島ダムや調整池を合わせても、総貯水率は15.0%と厳しい状況です。

（東三河水道事務所浄水課 久米政照課長）

「過去の記憶では、節水率20％で一部のエリアで給水圧が低下したり、赤水が発生するなどの被害があったと聞いている」



豊川用水では去年8月から節水を始めましたが、10日午前9時からの節水率は水道用水で20%、農業・工業用水が40%に強化されました。

（豊橋市民）

「洗濯は3回分くらいまとめている」

「シャワーがいつもより弱いかなと感じる」

「あす雨が降る予報だったので、降ればちょっとは潤うかな」