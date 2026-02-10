おもちゃ屋に来る人たちには、それぞれいろんな想いがあるようです。漫画家・淘田きょむさんの作品『量販トイスクラップー売る人と買う人の話ー』は、家電量販店のおもちゃ売り場に勤める主人公の物語です。



「第29話 しのちゃんのプリンセスヘアメーカーと俺」から始まる一連のエピソードでは、おもちゃを買う人の心境が描かれています。同作は『ニート、姪っ子のために外に出る』というタイトルでX（旧Twitter）に投稿されると、約5.2万ものいいねを集めました。



ある日女性は切迫早産のため入院を迫られますが、娘・茉莉（まつり）を預ける人がいません。そこでやむなく彼女の引きこもりの兄・花火と祖父母に1週間、茉莉の面倒を見てもらうことにしました。花火の髪の毛はボサボサに伸びており、部屋にはヘアデザインの本、トロフィー、そして多量の抗精神病薬であふれています。



花火と茉莉は2人きりで自宅でテレビを観て過ごします。花火は子どもの接し方がわからないのと、抗精神病薬が効いているのもあり上手く茉莉の相手ができません。そこで、花火はかつての美容師の腕を活かして茉莉にヘアアレンジを施しました。



すると茉莉は「すごーい！まーちゃんおひめさま！」と大喜び。茉莉は花火のことが大好きになり、毎日いろんなヘアアレンジをしてもらいます。



5日目が経ったとき、茉莉は花火に「あしたたんじょうびなのー！」と話しますが、父母が一緒に誕生日を祝ってくれないことを悲しんでいるようです。そこで花火は思わず「なにか欲しいものある…？」と聞くと、茉莉は「しのちゃんのプリンセスヘアメーカー！おひめさまにできるの！」と目を輝かせます。



花火は意を決して一人で家電量販店へと向かいますが、周囲の視線が怖く30分以上おもちゃ売り場で動けずにいました。そこに同作の主人公である澄橋が声をかけたことで、花火は無事にしのちゃんのプリンセスヘアメーカーを購入します。



花火から誕生日プレゼントをもらった茉莉は、「はなびくんプレゼントありがとう」と花火に抱きつきました。



それから赤ちゃんが無事に生まれ父が迎えに来ましたが、茉莉は「かえらぬ…パパにはママとあかちゃんがいるでしょ…」「もうさみしいのやだーっ！」と帰宅を嫌がっている様子です。そんな茉莉を、花火は「お家に帰ってお姉ちゃんになって、また遊びにおいで」と諭したのでした。



それからしばらくして、茉莉と花火が手をつないでおもちゃ売り場にやって来ます。そこにいた花火はボサボサだった髪を切り、かつてとは別人のような姿でした。



同作に対し読者からは、「めっちゃ泣いた…」「家族の優しさにじんわり来た」などの声が挙がっています。そこで、作者の淘田きょむさんに話を聞きました。



玩具を買い求める人たちのいろんな背景を想像したくて

―引きこもりの男性のお話を描こうと考えたきっかけを教えてください



玩具を通して誰かが救われる話を描きたい、と思ったのがきっかけです。



この漫画は量販店の玩具売り場が舞台なため、玩具を買い求める人たちのいろんな背景を想像したくて引きこもりの男性を主軸に書きました。



―花火の自室にはヘアデザインの本やトロフィーなど飾られていましたが、かつてどのような活動をされていたとご想像しますか



美容学校では成績も良くて評価されていて、順調に憧れていた店舗に就職して、下積み期間もちゃんと乗り越えてきた、というイメージです。花火はむしろこれから活動の幅を広げていく予定の人だったと思います。



本来なら今の彼を支えるはずの過去や実績が、いつの間にかプレッシャーや失望に変わってしまった様子を、自室の雰囲気に込めました。



―同作は連載作品の抜粋ですが、普段はどのような作品なのでしょうか



『量販トイスクラップ』はサブタイトルに『売る人と買う人の話』とあるのですが、本当にその通りの作品だと思っています。これは編集部の方に付けていただいたサブタイトルなんですが、すごくしっくりきています。



人は誰でも子どもの頃があって、玩具屋は多くの人が自然に通ってきた存在だと思います。



量販店に並んでいる玩具の一つ一つも、誰かの人生の一部になる可能性を持って生まれてきている物だと思います。



それが時にはいろんな理由で廃棄されたり、時には誰かの思い出の記録になったりする。そういう意味で「スクラップ」という言葉を入れています。



お店で売る人、アコギなことをしようとする人、買おうか悩む人、買う人。それぞれにドラマがあると思っていて、量販店と、そこで扱われる玩具を軸に、人それぞれの話をアルバムみたいにまとめている漫画です。



お手隙の際にサクッと読んでもらえたら嬉しいです！GANMA!さんにてお世話になっております！



海川 まこと／漫画収集家