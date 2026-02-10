読むのが難しいと思う「岐阜県の自治体」ランキング！ 2位「各務原市」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の旅先を計画していると、地図上でふと読み方の見当がつかない不思議な地名に出合うことがあります。地元の伝統や由来が色濃く反映された、初見では正解を当てるのが困難な自治体の名前をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「岐阜県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「読み方が想像もつかないから」（50代女性／埼玉県）、「漢字は簡単だがよくわからない」（50代男性／愛知県）、「漢字の組み合わせが独特で、初見ではまず正しく読めない自治体名だと思いました。『各務』という言葉自体に馴染みがなく、地名としても難易度が高い印象です。何度見ても読みを確認したくなる名前です」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「漢字の組み合わせが難しいから」（30代女性／埼玉県）、「馴染み薄く、率直にどう読むのか分からない自治体だから」（20代男性／埼玉県）、「揖という漢字が何て読むか分からなかったから難しいと思ったので」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年1月28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「岐阜県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：各務原市／76票2位は「各務原（かかみがはら）市」です。航空自衛隊岐阜基地があり、航空宇宙の歴史が息づく街。この地名の難しさは、読み方が複数混在している点にあります。市名は「かかみがはら」ですが、駅名は「かがみがはら」、高校名は「かかみはら」と呼ぶなど、地元以外の人にとっては非常に紛らわしい難読地名です。
回答者からは「読み方が想像もつかないから」（50代女性／埼玉県）、「漢字は簡単だがよくわからない」（50代男性／愛知県）、「漢字の組み合わせが独特で、初見ではまず正しく読めない自治体名だと思いました。『各務』という言葉自体に馴染みがなく、地名としても難易度が高い印象です。何度見ても読みを確認したくなる名前です」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
1位：揖斐川町／93票1位に輝いたのは「揖斐川（いびがわ）町」でした。県西部に位置し、日本一の貯水量を誇る徳山ダムがあることでも知られます。「揖」という漢字は常用漢字ではないため読み書きが難しく、初見で「いび」と正確に読める人は少ないようです。清流・揖斐川がもたらす豊かな自然に包まれた町です。
回答者からは「漢字の組み合わせが難しいから」（30代女性／埼玉県）、「馴染み薄く、率直にどう読むのか分からない自治体だから」（20代男性／埼玉県）、「揖という漢字が何て読むか分からなかったから難しいと思ったので」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)