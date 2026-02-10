歴史ある海水浴場の地名からお餅の食べ方まで。全く異なる4つのシーンを繋ぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。頭を柔らかくして、全問正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、地理、食文化、そして日常の様子を表す言葉をバランスよくミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。パッとひらめくと、脳がスッキリしますよ！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

おお□□
□□べやき
おお□□ぎ
あ□□

ヒント：海苔を巻いて焼いたお餅を何と呼ぶ？

答えを見る






正解：いそ

正解は「いそ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いそ」を入れると、次のようになります。

おおいそ（大磯）
いそべやき（磯辺焼き）
おおいそぎ（大急ぎ）
あいそ（愛想）

神奈川県の「大磯」や、海苔を岩場（磯）に見立てた「磯辺焼き」といった海を連想させる言葉の中に、余裕がない様子を指す「大急ぎ」や、人当たりの良さを意味する「愛想（あいそ）」が隠れていました。同じ「いそ」という音でも、地名、食べ物、状態、態度と、使われる文脈が非常に幅広いのがこのパズルの面白いところです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)