【ひらがなクイズ】分かるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？おいしいお餅がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、地理、食文化、そして日常の様子を表す言葉をバランスよくミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。パッとひらめくと、脳がスッキリしますよ！
おお□□
□□べやき
おお□□ぎ
あ□□
ヒント：海苔を巻いて焼いたお餅を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いそ」を入れると、次のようになります。
おおいそ（大磯）
いそべやき（磯辺焼き）
おおいそぎ（大急ぎ）
あいそ（愛想）
神奈川県の「大磯」や、海苔を岩場（磯）に見立てた「磯辺焼き」といった海を連想させる言葉の中に、余裕がない様子を指す「大急ぎ」や、人当たりの良さを意味する「愛想（あいそ）」が隠れていました。同じ「いそ」という音でも、地名、食べ物、状態、態度と、使われる文脈が非常に幅広いのがこのパズルの面白いところです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
