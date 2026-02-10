スゴいのは見た目だけじゃないよ。

食品業界×ゲームとか、観光地×マンガとか、私たちは結構な頻度で“異業種コラボ”なんて言葉を聞きますよね。乗りものの世界でも、それが起こることがあります。

スイスのテック素材企業Bcompと、インドのEVメーカーAther Energyのタッグにより、亜麻の複合繊維素材を使った軽量ボディを持つEVスクーター「Redux」が誕生しました。

結構攻めたライポジ

分類はモータースクーターで、跨って乗るけどクラッチはナシ。手元のアクセルとブレーキで原チャリ的に運転します。

よく見るとステップはシートの真下で、結構なバックステップ気味。もしハンドルの真下辺りならゆったり乗れますが、これだとコーナリングで攻めたくなっちゃいそうです。

デザインが斬新

見た目も攻めてて、縦型のスポイラーみたいなパーツがSFロボや戦闘機みたい。もちろん空力も考えているのでしょうけども、前後共にライトになっているんです。

シートは自転車でも見かけるような左右分割型。ワケありの人は、おしりの真ん中を刺激しないよう半ケツ気味で“痔乗り”なんて乗り方がありますが…「Redux」はヂ主さんへの優しさに溢れています。だけど急ブレーキしたら、金の玉がタマタマぶつかりそうな突起が気になります。

CO2排出が少ない亜麻素材

Bcompの亜麻製複合繊維素材は「ampliTex」と名付けられています。

亜麻の繊維と熱で固まるマトリックス樹脂で作られ、ABS樹脂やガラス繊維よりカーボンフットプリントが少なく、カーボンファイバーより最大85%のCO2排出が少ないそうな。「ampliTex」は廃棄時に燃やせ、熱エネルギーとして再利用が可能とのこと。燃やしたらCO2が出ますが、空気を汚さないEVなのでチャラって感じもします。

バイク業界ではまだ珍しいですが、ボディにサステナブルな素材が使われるのはイマドキですね。

走る実験室

「Redux」はまだコンセプトですが、「ampliTex」を用いた実験的な側面を持っています。デザインに目を奪われがちですが、挑戦的な1台なんですね。

しかし、スイスとインドとは意外な国同士のコラボです。結果的にすごくカッコ良いものが誕生したってことは、両国は好相性なのかも？ ぜひとも市販化してほしいですけどね。

