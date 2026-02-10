USJ、斬新すぎるオモシロフード発売へ！ 見た目マヨな“まん”や「サーティワン」チュリトスなど
3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月4日（水）から2027年3月30日（火）まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年を届ける予定。そして今回期間限定のフードとグッズの最新情報が公開され、3月3日（火）から「ユニバーサル・マーケット」などで、人気商品の数々をパロディーした食べ歩きフードが販売されることが明らかになった。
■食べ歩きフード満載
今回発表されたのは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボした、見た目もアイデアもパロディ感全開の“本気パロ”食べ歩きフードの数々。
3月3日（火）から「ユニバーサル・マーケット」に登場するのは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハムとコラボレーションした3つの商品。
中でもインパクト大なのが、見た目もマヨネーズそのままな「マヨマヨツナマヨコーンまん」。赤いキャップが印象的な、コーンとマヨがたっぷり詰まった、インパクト満点の絶品”まん”となっている。
また、みんな大好きサーティワンの大人気アイスクリームを再現したサクサクのチュリトス「サーティワン・チュリトス〜ポッピングシャワー〜」「サーティワン・チュリトス〜ラブポーションサーティワン〜」も登場。
加えて、伊藤ハムとのコラボでは、超BIGな35cm超えの「アルトバイエルン」が迫力満点の「アルトバイエルン・ドッグ 〜ミート・モンスター〜」が登場する。そのほか、25周年のテーマ“Discover U!!!”をモチーフにした限定ボトルデザインのコカ･コーラなど、“祭り”をさらに盛り上げる、おいしくて楽しい食べ歩きフードが勢ぞろいする予定だ。
■オモシロフードも登場
それから同日から「パークサイド・グリル」に、サントリーが手掛けるウイスキー「角瓶」の香りが心地よく広がる「ウイスキー角瓶香るティラミス」が登場。一口大で食べ歩きにぴったりなテイクアウトデザートだ。
また、パーク内のカート（「スペース・ファンタジー・ザ・ライド前フードカート」など）では、フードカートの定番メニュー同士が、まさかのコラボレーションを果たしたフードが登場。
一度はかぶりつきたくなる大人気のターキーレッグは、ふかふかの“まん”生地に包まれ「ターキーレッグ!?まん」に変身。
ポップコーンとチュリトスの想像を超えた最強タッグメニュー「キャラメルポップコーン!? チュリトス」など、25周年の“祭り”モード全開のオモシロフードもラインナップとなっている。
■下記は4月1日発売
そして4月1日（水）から「ワーフカフェ」では、昨年も大好評だった、パークでしか味わえない「ヤクルト・ソフトクリームサンデー 〜マンゴー〜」がパワーアップして新登場。マンゴーのトロピカルな風味が絶妙にマッチした絶品デザートになっており、パークならではのスペシャルなコラボメニューだ。
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios． All rights reserved．
