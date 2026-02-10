ミラノ・コルティナオリンピックで金メダルに輝いた、岐阜市出身の村瀬心椛選手（21）。8年前のインタビューに語っていた「夢」を実現です。

【写真を見る】当時13歳の村瀬心椛選手｢まだできる、自分はすごくない｣ 8年越しに掴んだ“逆転金メダル” 地元岐阜では幼なじみが涙【ミラノ・コルティナオリンピック】

（スノーボード 女子ビッグエア 村瀬心椛選手 当時13歳）

「まだできる、まだできる、まだ（自分は）すごくない、みたいな気持ちを持っておきたい」

幼いころから向上心にあふれていた少女が世界の頂へ。スノーボード女子ビッグエア、岐阜市出身の村瀬心椛選手。

13歳の時にも…「北京オリンピックで金メダルを取りたい」

8年前、あどけない表情で若狭敬一アナウンサーのインタビューに答えていました！このとき、村瀬選手は13歳。

（村瀬選手 当時13歳）

「（4年後の）北京オリンピックに出場して、金メダルを取りたい」



この頃から狙うのは、オリンピックの金メダルでした。

初出場で、堂々の銅メダル獲得！それでも…目指しているのは“金”メダル。

（村瀬選手 去年12月）

「前回銅メダルですごく悔しかったので、ミラノ･コルティナ五輪では金メダルを２つとれるように、自分らしい滑りをして、楽しく挑みたい」

試合前に幼なじみと“スノボへ行く約束”も

そして、きょう2度目の夢舞台がやってきました。日本時間午前3時。地元・岐阜市でも、パブリックビューイングに50人が集まりました。幼稚園の頃からの幼なじみとは、オリンピック前に「帰ったらスノボに行く」という約束も。



（幼なじみ）

「こも、頑張れ！BIG LOVE!大好き！」

4年越しの挑戦。固唾をのんで見守ります。まずは1回目のラン。

スノーボード女子史上初の快挙 幼なじみは涙

縦3回転・横4回転の大技「バックサイドトリプルコーク1440」を決め、勝負の流れを作ると、続く2回目を確実に決め、最終滑走を前に銅メダルを確定させます。でも、目指すのは頂の景色、“金メダル”。

再び縦3回転・横4回転の大技「フロントサイドトリプルコーク1440」を完璧に決め切り、大逆転での金メダル獲得！



夢にまで見た金メダル、スノーボード女子史上初の快挙です。



（村瀬選手）

「銅メダルの時も、重かったんですが、金メダルはちょっと違った重み。今までがんばってきた全部がつまっているような重み。寒いのにありがとうございました」