タレントで実業家の川崎希（38）が10日、自身のブログを更新し、家族で東京・練馬区にあるハリー・ポッターのスタジオツアーを訪れたと報告した。

川崎は、「お会計にびっくりした!!」とのタイトルでショップでの出来事をつづった。

子供がユニバーサルスタジオジャパン（USJ）で購入した杖やマフラーを持参して行ったというが「ハリーポッタースタジオツアー まずは入り口にあるお土産屋さんでコスチュームを揃えるお2人ちゃん」と長男と長女の写真を投稿。

長女は「ハーマイオニー推しで『ハーマイオニーみたいになれるコスチュームどれですか？』とスタッフさんに聞いてローブと杖をGET」とし、長男も「いつの間にかローブ着てた笑)」と、まずローブを2着。

さらに「ちなみに杖はUSJで買ったものがあるから2本持参してたんだけど、ここには色んなキャラクターごとの杖があるからすごい量の杖が展示されてて、約60種類くらい杖があるみたいで色々店内をみてハリーポッターの杖とハーマイオニーの杖を買い足し」たため、「ローブは1着13000円×2着＝26000円 杖1本4000-5000円くらい×2本＝約10000円 ＋手袋や小物をちょこちょこ買い〜の、、、」と説明。

会計は「合計約48000円」になったとし「出だしからカロリー高めに飛ばしすぎじゃない？？私もキャラグッズ大好き系だから買っちゃえ〜みたいなノリだけど、さすがに買いすぎた感」と、さすがの川崎も驚いた様子。また、「ちなみにチケット代は20000円ちょっとだからもう7万円使っております」と報告し「そしてまだここ入り口だから本番はこれからなのに体力の半分くらい使い果たしたよ」とつづった。

その後もレストランを訪れた様子や、「めちゃくちゃ広くて、スタジオツアーまわるの4時間くらいかかってます笑」などと報告している。